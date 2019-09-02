YPG/PKK'ya ağustosta ağır darbe

Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ağustos ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 125 terörist etkisiz hale getirildi.

YPG/PKK'ya ağustosta ağır darbe
TÜRKİYE
G.Tarihi: 02.09.2019 17:15
0
Isparta Düğün Salonları

ERZURUM - Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ağustosta düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 125 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle yurt içi ve dışında kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ağustosta da ağır darbe vurdu.

Bir ayda 125 terörist etkisiz hale getirildi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Ağustos'ta yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 125 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 672 şüpheliden 56'sı tutuklandı. Zanlılardan bazılarının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ağustos ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında ise 9 güvenlik görevlisi şehit oldu, bir sivil hayatını kaybetti, 10 güvenlik görevlisi ile 2 sivil yaralandı.

Örgütün sözde sorumluları etkisiz hale getirildi

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, ağustosta bölücü terör örgütünün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'nın 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta düzenlediği, 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 349 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıyı temin eden terörist, 2 Ağustos'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalandı.

PKK/KCK'nın Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu olduğu belirlenen terörist M.S, 3 Ağustos'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet birimlerince düzenlenen ortak operasyonla Bursa'da yakalandı.

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında 12-13 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi.

Muhtarın katil zanlısı terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin lira ödülle "gri" kategoride aranan "Hebat" kod adlı Abdurrahman Siler olduğu bildirildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde 24 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen "Harun Berxwedan" kod adlı PKK'lı terörist Uğur Dağlı'nın, 3 yıl önce Bitlis'in Hizan ilçesinde kaçırılarak öldürülen muhtarın katil zanlısı olduğu ortaya çıktı.

Baykan ilçesi kırsalında 25 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin "gri" kategoride bulunan "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu öğrenildi.

Ağustos ayındaki terör saldırıları

Ağustos ayındaki bazı terör saldırıları şöyle:

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 18 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

- Ağrı'nın Patnos ilçesinde 18 Ağustos'ta güvenlik korucusu otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda şehit düştü.

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde 21 Ağustos'ta gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 24 Ağustos'ta terör örgütü PKK mensuplarının yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 24 Ağustos'ta bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

- Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda 25 Ağustos'ta bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti
Isparta'da trafik kazası: 2 ölü
Isparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini Üretecek
Isparta'da havadan trafik denetimi
Vali Seymenoğlu Sağır Köyünde Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Isparta'da Coşkulu 30 Ağustos Gecesi 2019
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı
Doğal gaza yüzde 15 zam geldi
Araç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası var
Isparta'da şüpheli ölüm
​Isparta'da 152 çocuk için Sünnet Şöleni öncesi kına gecesi
Isparta'da Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
Rektör Çarıkçı’nın “30 Ağustos Zafer Bayramı” Mesajı
Isparta'da Demir banka ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kalkınma ajansı BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandı
Isparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildi
Isparta'da muhtarlara göçmenler ve depremler hakkında bilgilendirme
Isparta artık iddialı bir Golbol takımına sahip
​ITSO Başkanı Tutar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Isparta Belediyesi'nden vatandaşlara önemli duyuru
Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri
Isparta'da ITB'den Parfüm Bitkileri Çalıştayına Tam Destek
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdeısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri 29 Ağustos 2019
Isparta'da trafik kazası: 2 ölüIsparta'da trafik kazası: 2 ölü01 Eylül 2019
Isparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışıIsparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışı27 Ağustos 2019
Burdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralıBurdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı31 Ağustos 2019
Isparta'da şüpheli ölümIsparta'da şüpheli ölüm30 Ağustos 2019
Iyaş'tan Geleneksel İndirim FestivaliIyaş'tan Geleneksel İndirim Festivali28 Ağustos 2019
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kestiEğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti01 Eylül 2019
Isparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandıIsparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandı28 Ağustos 2019
Isparta'da havadan trafik denetimiIsparta'da havadan trafik denetimi31 Ağustos 2019
Isparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyasıIsparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyası27 Ağustos 2019
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''01 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildiIsparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildi29 Ağustos 2019
Isparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacakIsparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacak27 Ağustos 2019
Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşlarıZam sonrası memurların 2020-2021 maaşları29 Ağustos 2019
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleniIsparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni01 Eylül 2019
Isparta Belediyesi'nden vatandaşlara önemli duyuruIsparta Belediyesi'nden vatandaşlara önemli duyuru29 Ağustos 2019
​ITSO Başkanı Tutar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı​ITSO Başkanı Tutar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı29 Ağustos 2019
Kalkınma ajansı BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandıKalkınma ajansı BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandı29 Ağustos 2019
Araç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası varAraç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası var31 Ağustos 2019
Isparta'da Demir banka ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Isparta'da Demir banka ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı 29 Ağustos 2019