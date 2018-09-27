- Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal, “Akdeniz, Türkiye’nin dünyaya en açık coğrafyasının adıdır” dedi.Muratpaşa Belediyesi’nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler, 3’üncü günü Akdeniz ve Ege gecesiyle geride bıraktı. Korkuteli Istanaz Mahalli Sanatçılar ve Emre Dayıoğlu’nun sahne aldığı gece, Antalyalılar dayanışma ve Dostluk Derneği’nin bir Antalya klasiği olan hibeş sunumuyla başladı.Tahinin limon suyu, sarımsak ve baharatlarla özleştirilerek hazırlanan ve bir çeşit meze olan hibeş hazırlığı için Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, masanın başına geçti. Cephaneci, büyük bir özenle hazırladığı hibeşi festivale gelenlere ikram etti.Festivali katılan Akdeniz ve Ege derneklerine teşekkür plaketinin de verildiği gecede Başkan Ümit Uysal, Akdeniz’in barışın, kardeşliğin, sevginin, saygının ve farklılıkların birlikte yaşandığını, tasada ve kıvançta bir arada olabilen bir coğrafyanın adı olduğunu belirterek, “Akdeniz, Türkiye’nin dünyaya en açık coğrafyasının adıdır” dedi. Başkan Uysal, konuşmasının sonunda festivali ziyaret eden ve aslen Elmalılı olan Norveç’in Oslo eyalet milletvekili Gülay Kutal’ı da sahneye davet etti. Başkan Uysal, Kutal’ı Muratpaşa belediyesi Kent Meydanı’nı dolduranlara “Bizim Yörük kültürümüzün Oslo’daki temsilcisi” sözleriyle tanıttı.Yöreler Renkler Festivali, bugün Doğu Anadolu gecesi düzenlenecek. Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı’ndaki etkinlikler halk dansları gösterisi ve saat 20.00’de başlayacak İhsan Güvercin, sonrasında Belkıs Akkale konseriyle devam edecek.İHA