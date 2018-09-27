Yolcuları çiçeklerle karşılayan şoför: "Bir gülücük bile çiçek kadar değerlidir"

Yolcuları çiçeklerle karşılayan şoför: "Bir gülücük bile çiçek kadar değerlidir"
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Yolcuları çiçeklerle karşılayan şoför: "Bir gülücük bile çiçek kadar değerlidir" 
  - "Bize de portakal suyu sıkıp, al bunu iç diyen ya da dondurma veren yolcularımız var. Her şeyin başı iyilik" 
 
 - Antalya’da toplu ulaşım aracına binen yolcuları çiçeklerle karşılayan halk otobüsü şoförü Bahadır Mıllık, "Belki sürekli çiçek veremeyiz ama bir gülücük çiçek kadar değerlidir. Bütün sürücü arkadaşlarımdan bu fedakarlığı bekliyorum" dedi.   
  Antalya'da bir toplu ulaşım aracı şoförü, kendi imkanlarıyla yolcularına sürpriz hazırladı. Geçtiğimiz 21 Eylül günü sefere çıkmadan önce çiçek alan Bahadır Mıllık isimli şoför, sık sık tartışma ve kavgalarla gündeme gelen otobüs şoförlerinin nezaket ve kibarlığını öne çıkartacak bir aktiviteye imza attı. Sabah ilk seferden itibaren otobüse binen her bir yolcuya çiçek veren Mıllık, yolculardan da tam not aldı. Yolcuların kısa süreli şaşkınlık yaşadığı ancak mutluluklarının yüzüne vurduğu anlar otobüsteki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Tüm gün devam eden çiçekli karşılama sırasında yolcularla diyalog sadece çiçek vermekle de kalmadı. Mıllık'ın adres soran yolculara verdiği nazik cevaplar, 'günaydın' diyerek yaptığı karşılamalar da kayıt altına alındı. Bazı yolcular teşekkür edip şaşkınlığını gizleyemezken bazı yolcuların ise durumu normal karşılayıp çiçeği aldıktan sonra otobüs içinde ilerlemeleri dikkat çekti. 
  Şoför ve yolcular arasındaki kavgaları gördükten sonra böyle bir uygulama yapma kararı aldığını belirten Mıllık, yaptığı davranış karşısında yolcuların oldukça şaşırdığını ifade etti. Mıllık, "Hatta bir bayan ablamız, ’Ben 30 yıllık evliyim, eşim bile hiç çiçek vermedi. Hayatımdaki ilk çiçeği sen alıyorum’ diye teşekkür etmişti. Biz gerçekten hem yolcular ve şoförler güzel şeyleri hak ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Sonuçta üzülüyor insan. Dayak yiyen bir şoförün de ailesi var, yolcunun da ailesi var ve bunlar bir insan. Bunu hatırlatmak için böyle bir düşünce içerisinde oldum. İnsanların bir sabah uyandığında hayatlarında görmediği bir şekilde karşılanmaları ve onların bu tepkiyi güzel bir şekilde yansıtmaları beni çok mutlu etti. Belki sürekli çiçek veremeyiz ama bir gülücük, bir ‘merhaba, nasılsınız’ demek bile çiçek kadar değerlidir. Ben sadece kendi adıma değil, diğer sürücü arkadaşlarımızdan da bu fedakarlığı bekliyorum" dedi. 
  Yolcuların da şoförlere karşı iyi davranışlar sergilediğini kaydeden Mıllık, "Bize portakal suyu sıkıp, al bunu iç diyen ya da dondurma veren yolcularımız var. Her şeyin başı iyilik. Yolcularımız da güzel insanlar. İnsana nasıl davranırsanız karşılığını da o şekilde alırsınız. İnsanların en azından fikirlerini değiştirebildi isek ne mutlu bize" diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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