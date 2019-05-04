GÜNCELLEME 2 - Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 29 yaralıAdana'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu iki kişi öldü, 29 kişi yaralandı.Şanlıurfa'dan Mersin'e gitmekte olan M.A. yönetimindeki 63 BB 553 plakalı Astor Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında şarampole devrildi.Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.Ekipler, araçta sıkışan yolcuları bulundukları yerden kurtararak ambulanslara taşıdı.Kazada iki kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Hayatını kaybeden bir kişinin cesedi, olay yerine sevk edilen iki vinç yardımıyla kaldırılan otobüsün altından çıkartıldı.Ekipler, kazada yaşamını yitiren kişilerin Ahmet Doğan ve Fevzi Deniz olduğunu tespit etti.Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenazeler Adana Adli Tıp Birimi morguna kaldırıldı.ADANA (AA) -