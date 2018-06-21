Antalya’nın Manavgat ilçesinde aniden yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk ile onu tutmak isteyen teyzesi ölümden döndü.Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi’nde annesi ve teyzesiyle birlikte yürüyen 3 yaşındaki Yusuf Emir K., bir anda annesinin elinden kurtularak yola fırladı. Bu sırada küçük Yusuf Emir ile onu tutmaya çalışan teyzesi Tuğba Ünver'e seyir halindeki Ali Şahin'in kullandığı 07 J 2317 plakalı minibüs yandan çarptı. Kazada küçük Yusuf Emir ile teyzesi Tuğba Ünver yaralandı.Olay yerinde vatandaşların müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.İHA