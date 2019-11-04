'Yeter artık anneler ağlamasın'

Dağa kaçırılan kızına kavuşma ümidiyle oturma eylemine katılan anne Süheyla Demir, "Çocuklarımızın eli silah tutsun istemiyoruz, elleri kalem tutsun. Yeter artık anneler ağlamasın. Çocukları annelerinden koparıyorlar." dedi.

'Yeter artık anneler ağlamasın'
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.11.2019 17:14
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Isparta Düğün Salonları

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemi 63 gündür devam ediyor.

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlu Mehmet'in dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek, partinin il binası önünde 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlatmıştı.

Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta evladına kavuşmuştu. Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek olmuştu.

Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılan ailelerin sayısı 55'e ulaştı.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemine devam eden anneler, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için bekleyişlerini sürdürüyor.

"Bizi bu acıya mahkum ettiler"

Ağrı'dan gelen anne Süheyla Demir, kızı Hayal'e kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

Kızına kavuşmanın hayalini kurduğunu vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Çocuğum 5 yıldır onların elinde, bizi bu acıya mahkum ettiler. Şimdi dünyaya haykırıyoruz, sesimizi duysunlar, yeter artık. Yeter artık anneler ağlamasın. Çocukları annelerinden koparıyorlar. Üstelik 'Kendi iradesiyle gitmiş.' diyorlar. 14 yaşındaki çocuğun iradesi mi olur? Çocukların beyinlerini yıkıyorsun, alıp götürüyorsun ve sonra diyorsun ki 'Kendi iradeleriyle gelmişler.' Gözü yaşlı anaları arkalarında bırakıyorsunuz."

Demir, HDP'nin gençlik kollarının çocukları kandırdığını öne sürerek, "Evlatlarımızı dağa yoluyorsunuz, çocuklarınız üniversitelerde, Avrupa'da okuyor. Biz ise burada acı çekiyoruz. Bizim ve çocuklarımızın hayalleri yıkıldı. Çocuklarımızın eli silah tutsun istemiyoruz, elleri kalem tutsun. Bütün annelere sesleniyorum, sizin de çocuklarınız dağa çıkmış, gelin bizim yanımızda olun. Hep birlikte el ele verelim, çocuklarımızı o zalimlerin ellerinden kurtaralım." diye konuştu.

"Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim"

Oturma eylemine 6 Eylül'de oğlu Ramazan için katılan anne Mevlüde Üçdağ, evladı için ölmeye bile razı olduğunu belirtti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a seslenen Üçdağ, "Nasıl Kürt hakkını koruyorsunuz, herkes bunu artık biliyor. Bu Kürt davası değildir." dedi.

Üçdağ, "Çocuklarımızı versinler, bu zulüm yeter artık. Biz ne suç işledik? Allah huzurunda da hesap vereceksiniz. Oğlum 23 cüzü ezbere bilen biriydi. Onun eline Kur'an yakışır, kalem yakışır, silah değil. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. 5 yıldır çocuğumun sesini duymak istiyorum. Oğlum, sizi ABD'nin tuzağına düşürmüşler." ifadelerini kullandı.

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