Yerli e-posta servisi yaani hizmete açıldı

Yerli e-posta servisi yaani hizmete açıldı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 Yerli e-posta servisi hizmete açıldı
Turkcell'in e-posta platformu YaaniMail kurumsal ve bireysel kullanıcıların hizmetine sunuldu. Yapılan açıklamaya göre, mobil uygulaması Turkcell abonelerinin internet paketini harcamayacak olan YaaniMail’in kullanıcı bilgileri Türkiye’de saklanarak yurtdışına çıkmayacak. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Türk halkının bu uygulamalara sahip çıkmasını, iyileştirilmesi gereken yerler konusunda bizi uyarmalarını bekliyoruz. Bu servisler kullanıldıkça gelişiyor ve büyüyor" dedi

Turkcell, yerli e-posta platformu YaaniMail’i kullanıma sunduğunu duyurdu. Hem kurumsal hem bireysel kullanıcılar için başlatılan YaaniMail'in, Turkcell’in Ar-Ge departmanındaki mühendisler tarafından geliştirildiği açıklandı.
 
@yaani.com uzantısıyla hizmet verecek olan platformun, küresel rakiplere yerli alternatif sunduğu bildirildi. Öte yandan, YaaniMail kullanıcılarının bilgisinin Turkcell’in veri merkezlerinde depolanacağı kaydedildi.
Turkcell'den yapılan açıklamada, bir yıl içinde 2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen YaaniMail, hem e-posta hem takvim özelliklerini bir arada sunacak.
 
Hizmete yeni girmesi sayesinde ad-soyad ile e-posta adresi alınabilen platformun mobil uygulamasının, Turkcell abonelerinin internet paketinden harcamadan kullanılabileceği aktarıldı. Kurumsal kullanıcılarına Türk Lirası ile lisans almanın yanı sıra kendi alan adları ile hizmet imkanı sağlayan YaaniMail’de 7 gün 24 saat Türkçe destek veriliyor.




'DİJİTAL SERVİSLER KULLANILDIKÇA BÜYÜYOR'
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Ülkeler kadar kurumlar ve kişilerin de datalarına sahip çıkmasını istiyoruz. Bu anlamda, geliştirilen servislerin kullanılmasının da önemi büyük. Türk halkının bu uygulamalara sahip çıkmasını, iyileştirilmesi gereken yerler konusunda bizi uyarmalarını bekliyoruz. Bu servisler kullanıldıkça gelişiyor ve büyüyor. Türkiye’den global ölçekte teknoloji markaları çıkmasını istiyorsak bu uygulamaları kullanmamız da kritik önem taşıyor" dedi.



Verilen bilgiye göre, YaaniMail, Turkcell’in bulut depolama platformu Lifebox ve doğrulama servisi Hızlı Giriş ile entegre çalışacak. 
 

 

 
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