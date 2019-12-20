YENİLİKÇİ FİKİRLER ANTALYA OSB’DE YARIŞACAK

YENİLİKÇİ FİKİRLER ANTALYA OSB’DE YARIŞACAK
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
-BU SEFER ALIN TERİ DEĞİL, AKIL TERİ KAZANACAK
-YENİLİKÇİ FİKİRLER ANTALYA OSB’DE YARIŞACAK
-ANTALYA OSB, ANTALYA’NIN İLK FİKİR MARATONUNA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
 
Antalya OSB Teknopark, Antalya’nın ilk fikir maratonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. AGT firması iş birliği ile düzenlenecek maratonda, takımlardan yenilikçi, uygulanabilir, ticari ürüne dönüştürülebilir ve sürdürülebilir projeler istenecek. Büyük ödülü kazanan takımın projesi, AGT firması bünyesinde hayata geçirilme şansı elde edecek. 
 
Antalya OSB Teknopark ve AGT Ağaç Sanayi AŞ, ortaklaşa düzenleyecekleri fikir maratonu etkinliği ile Antalya’da bir ilke imza atacak. Katılımcıların takımlar halinde verilen konular üzerinden yenilikçi fikirler geliştireceği, çözüm üretirken yeni teknolojilerin kullanılacağı, katılımcıların seminer ve mentörlerle destekleneceği hızlı ve yoğun tempolu bir fikir maratonu olan AGT Ideathon, 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşecek.  

EN YARATICI FİKİR
Bir yarışma organizasyonu olan etkinlik kapsamında takımlardan   ağaç/mobilya üretim malzemelerinin kimyası ve sürdürülebilirlik, sanayide verimlilik, dijital pazarlama konularında yenilikçi fikirler üretmeleri veya mevcut fikirleri geliştirmeleri istenecek. Yarışma jürisi, sunulan projeleri yenilikçi, uygulanabilir, ticari ürüne dönüştürülebilir ve sürdürülebilir özelliklerine göre değerlendirip kazananları belirleyecek. Ödüle layık görülen proje, AGT tarafından firma bünyesinde hayata geçirilme şansı elde edecek. 

AKIL TERİ KAZANACAK
Yurtiçi ve yurt dışından herkese açık olan yarışmanın başvuru süresi 15 Ocak 2020’de sona erecek. Yarışma başvuruları, online olarak ideathon.agt.com.tr adresinden yapılacak. Yarışma jürisi, başvurusu yapılan projeleri ön değerlendirmeye tabi tutup, ideathona katılacak takımları belirleyecek. Yarışmaya katılmaya hak kazanan takımlar, iki gün boyunca Antalya OSB’de birbirleriyle mücadele edip, ortaya koydukları fikri mentörlerin desteği ile geliştirip hem büyük ödülü kazanmak hem de AGT firmasına yenilikçi ve uygulanabilir bir proje sunmak için akıl teri dökecek. Antalya OSB Teknopark ise en yaratıcı fikri, vereceği ‘Özel Ödül’ ile taçlandırıp, takıma bir yıl boyunca mentörlük desteği sağlayacak.

AÇIK İNOVASYON
Antalya OSB’nin ilk kez bir fikir maratonuna ev sahipliği yapacağını belirten Antalya OSB ve Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Etkinlik ile iş akış süreçlerinin dışarıdan bir göz tarafından değerlendirilmesini sağlamak, böylelikle de olası işletme körlüklerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. AGT firması ile başladığımız yenilikçilik maratonunun, bir kültür olarak Bölgemize yayılması öncelikli amaçlarımızdan biridir. Şirketlerin açık inovasyon ile dışsal kaynakları inovasyon süreçlerine dahil edebilmesi ve bunlardan mümkün olduğunca fazla yararlanabilmesi için yüzünü dışarı dönmesi, iletişim kanallarını açık tutması, daha fazla erişen ve daha fazla erişilebilen bir yapıya kavuşması gerekiyor. Etkinlik bu farkındalığı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda firmalarımızın açık inovasyon ile yenilikçi ve işbirlikçi kültür oluşturmalarında kaynak teşkil edecektir” şeklinde konuştu.
 
Ali-BaharAGTAntalya-OSB-Teknopark
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