Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect Türkiye'de

Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect Türkiye'de
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect Türkiye'de
- Yeni Ford Tourneo Connect 145 bin TL, Yeni Ford Transit Connect ise 119 bin TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu
Ford'un ticari araç ailesinin en yeni üyeleri Tourneo ve Transit Connect, Türkiye'de satışa sunuldu.
Ford Otosan açıklamasına göre, yeni Ford Transit Connect 119 bin TL'den, yeni Ford Tourneo Connect ise 145 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla Ford yetkili satıcılarında müşterilerini bekliyor.
Tourneo ve Transit Connect; yenilenen iç ve dış tasarımı, güçlü motoru, yeni 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği ve gelişmiş teknolojileri ile prestij sahibi C segment hafif ticari araç tutkunlarının karşısına çıkıyor.
Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect, yeni nesil EcoBlue motoru ile artık daha çevreci ve verimli bir hale geldi. Ayrıca, 8 ileri otomatik şanzımanı, start/stop sistemi kablosuz şarj ünitesi, SYNC3 ve 6 inç dokunmatik ekranı, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Aktif Park Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Trafik Levhası Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Sınırlandırma Sistemi (ISA), Çarpışma Önleme Yardımcısı ve HID Bi-Xenon & gündüz yanan LED farları ve Transit Connect'te standart olarak sunulan geri görüş kamerası gibi birçok etkileyici ve yeni özellikleriyle konfor, teknoloji ve performans limitlerini değiştiriyor.
 
- Transit Connect, 1.5L güçlü dizel motora ve yenilikçi teknolojilere sahip
 
Yenilenen yüzü, ön tampon ve ızgarası ile dinamik bir görünüme kavuşan ve tasarımı ile sınıfında öne çıkan Yeni Ford Transit Connect, 1,5 litre 100PS ve çevre dostu Euro 6 emisyon seviyesine sahip dizel motoruyla müşterilerin beklediği gücü sağlıyor.
Akıllı Cihaz İstasyonu ile akıllı telefonlar şarj edilirken, aynı zamanda navigasyon cihazı olarak da kullanılabiliyor. SYNC ile yenilikçi teknolojileri kullanıcılarına sunan Transit Connect, 3 yıl sınırsız kilometre garantisi ile segmentinde ilk ve tek olma özelliğini koruyor.
 
- Tourneo Connect’te 8 ileri hızlı otomatik şanzıman seçeneği ve 3 yıl sınırsız kilometre garantisi
 
1.5L 100PS ve 120PS ve çevre dostu Euro 6 emisyon seviyesine sahip dizel motorlarla sunulan Yeni Ford Tourneo Connect, Akıllı Hız Sınırlandırıcı, 8 ileri hızlı otomatik şanzımanı ve anahtarsız giriş sistemi ile güvenlik ve konforu bir arada sağlıyor.
Kablosuz şarj istasyonu özelliğine sahip Tourneo Connect, 6 inç dokunmatik ekran ve sesli komut sistemine sahip SYNC3 teknolojisi ile yenilikçi teknolojileri kullanma imkanı tanıyor.  Aktif park sistemiyle park manevralarını kolayca gerçekleştiren Tourneo Connect, HID Bi-Xenon ön farları, LED gündüz farları, ön tampon ve ızgarası ile konfor sağlarken, aynı zamanda dinamik bir tasarım da sunuyor.Tourneo Connect, 3 yıl sınırsız kilometre garantisi sağlıyor.
Yeni Transit Connect, Trend paketiyle 1.5L Dizel 100PS motor ve manuel şanzıman seçeneğiyle sunulurken, sadece kısa şasi ile sunulan Yeni Tourneo Connect ise Deluxe ve Titanium paketleriyle Tourneo Connect severlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Deluxe paket; 1.5L Dizel 100PS motora sahipken, Titanium paket ise 1.5L Dizel 120PS 8 ileri otomatik ve 6 ileri manuel şanzıman seçenekleriyle satışa sunuluyor.

İSTANBUL (AA) - 
 
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