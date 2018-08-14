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Yaylada vatandaşa saç kesimi, tıraş, cilt ve ayak tırnak bakımı

Yaylada vatandaşa saç kesimi, tıraş, cilt ve ayak tırnak bakımı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Yaylada vatandaşa saç kesimi, tıraş, cilt ve ayak tırnak bakımı  
  - Gazipaşa yaylalarındaki vatandaşların ayağına sağlık ve mobil kuaför hizmeti getirildi 
  
 - Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gazipaşa’ya bağlı yaylalara sağlık, ağız ve diş sağlığı taraması, sosyal tespit ve mobil kuaför hizmetleri götürdü.  
  Gazipaşa’ya bağlı yaylalardaki çocuk, genç, yaşlı bireylere doktor, hemşire, sosyolog, psikolog ve kuaför hizmeti götüren ekiplerin ilk durağı 1. Toroslar Günnercik Yayla Şenliği oldu. Şenliğin ilk iki gününde 216 kişi sağlık taramasından geçirildi, 3 kişinin sosyal tespiti yapıldı, 352 çocuk ağız ve diş sağlığı taramasından geçirilip diş macunu, diş fırçası, konuyu anlatan broşür ve boyama kitapları hediye edildi. Şenlikte Büyükşehir Belediyesinin en gözde hizmeti ise mobil tır oldu. Günnercik Yaylasında gerçekleştirilen şenliğe civar yaylalar ve Gazipaşa şehir merkezinden 10 bin kişinin üzerinde katılım oldu. Burada mobil tırı ziyaret eden genç, yaşlı ve çocuklardan oluşan 222 kişiye saç kesimi, tıraş, cilt bakımı, el ve ayak tırnakları bakımı konularında hizmet verildi.   
 
  İkinci etapta 6 yaylaya gidildi 
 Gazipaşa için özel bir program hazırlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, aralarında doktor, hemşire, sosyolog, psikolog, kuaför ve yardımcı personel olmak üzere yaklaşık 30 kişilik bir ekip ile ikinci etap programını deniz seviyesinden ortalama bin 850 metre yükseklikteki Belbaşı, Maha, Berem, Yunt, Beyobası ve Cimbiti yaylalarında gerçekleştirdi. Yaylalarda vatandaşlarla bir araya gelen ekip içerisindeki diş doktoru tarafından 212 çocuğa diş temizliği, bakımı ve fırçalama teknikleri uygulamalı anlatılıp diş macunu, diş fırçası, konuyu anlatan broşür ve boyama kitapları hediye edildi. Yine sosyal güvencesi olmayan 25 ihtiyaç sahibi için inceleme yapılıp sosyal kart talebi alındı. Sosyologlar ise evlerde incelemeler yapıp vatandaşların taleplerini yerinde dinledi. Mobil tırda ise genç, yaşlı ve çocuklardan oluşan 247 kişiye saç kesimi, tıraş, cilt bakımı, el ve ayak tırnakları bakımı konularında hizmet verildi. Doktorlar ise 313 vatandaşın sağlık taramasını yapıp gerekli konularda bilgiler aktardı.  
  Büyükşehir Belediyesinin dört günlük Gazipaşa programında 529 kişi sağlık taramasından, 564 kişi ağız ve diş sağlığı taramasından, 469 kişi kuaför hizmetlerinden, 28 kişi ise sosyal tespit hizmetlerinden faydalandırıldı. Hizmetlerini bin 850 metre yükseklikteki yaylalarda bin 590 kişinin ayağına kadar götüren Antalya Büyükşehir Belediyesine mahalle muhtarları da teşekkür etti. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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