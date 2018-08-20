Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Ilıca yaylası yolunda meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Hüseyin Kurt idaresindeki 07 YV 293 plakalı kamyonet Ilıca yaylasından Gazipaşa istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi ormanlık alana savruldu. Kaza sonrası sürücü Hüseyin Kurt ve yolcu olarak kamyonette bulunan komşuları Meryem Kızılkaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Hüseyin Kurt’un eşi Ümmü ve oğlu Muhammed Kurt ile Meryem Kızılkaya’nın eşi İsmail Kızılkaya ise kazada ağır yaralandı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edilirken, Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Gazipaşa devlet hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.İHA