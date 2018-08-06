- Antalya’nın Kemer ilçesinde yayla dönüşü uçuruma yuvarlanan kamyonette bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazadan sonra olay yerine gelen vatandaşın, babasının cesedini fark ettiği anlar yürekleri sızlattı.Kemer’in Beldibi Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Talih (72), hafta sonunu eşi Aysel Talih (72), kızı Asiye Sireli (42), damadı Osman Sireli (48) ve torunu Sümeyra Sireli (9) ile birlikte Konyaaltı’na bağlı Üçoluk Mahallesi’ndeki yayla evlerinde geçirdi. Aysel Talih yayla evinde kalırken, Süleyman Talih ve diğerleri Osman Sireli’nin kullandığı 07 NCC 08 plakalı kamyonetle Beldibi Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere yola çıktı.Aileyi taşıyan kamyonet, Kemer’e bağlı Kuzdere Mahallesi’nin Kesme Boğazı mevkiindeki son viraja geldiğinde iddiaya göre frenlerin tutmaması üzerine dere yatağına yuvarlandı. Süleyman Talih, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Osman Sireli, eşi Asiye Sireli ve kızı Sümeyra Sireli yaralandı.Kaza yerine 112 Acil servis sağlık ekibi, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye acil kurtarma ekibi Süleyman Talih’in cesedini kaportası ezilen aracın içinden çıkarırken, yaralılar da ambulanslarla Kemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazanın duyulması üzerine olay yerine gelen Mehmet Talih (46), jandarmadan yaralı olduğunu duyduğu babasının nerede olduğunu öğrenmeye çalışırken, bir yandan da elindeki cep telefonunun feneriyle dere yatağını inceledi. Kaza yapan aracın yanındaki ceset torbasını fark edince “İşte babam burada” diye gözyaşlarına boğulan ve cesedin bulunduğu yere inmeye çalışan acılı evladı jandarma güçlükle ikna edebildi. Jandarmalar, Talih'i teselli ederek olay yerinden uzaklaşmasını sağladı ve çalışmalarına devam etti.Jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Süleyman Talih’in cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi Morgu’nda nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin yaptığı inceleme ve rapor hazırlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Sürücü Osman Sireli, jandarma karakolunda kazayla ilgili ifade verdi.Vinç yardımıyla dere yatağından çıkartılan kamyonet, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından yediemin otoparkına çekildi.İHA