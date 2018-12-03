Kaldırımına park eden trafik polisine ceza

- Antalya'da kullandığı resmi aracı yaya kaldırımına park eden trafik polisine 108 lira para cezası yazıldı.Edinilen bilgiye göre, Antalya’da bir vatandaş Muratpaşa ilçesi Hüsnü Karakaş ve Recep Peker Caddesi üzerindeki kaldırıma park eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne ait resmi aracın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.Paylaşımı ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "5442" resmi plakalı aracı park eden polis memuruna "yaya kaldırımına park etmek"ten 108 lira idari para cezası uyguladı.İHA