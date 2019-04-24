Elbistan'daKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yaşlı kadının yalnız yaşadığı kerpiç evi çöktü.İlçeye bağlı Geçit Mahallesi'nde eşinin vefatının ardından 8 yıldır yalnız kalan 65 yaşındaki Hatice Demir'in yaklaşık 50 yıldır yaşadığı kerpiç evin büyük bölümü, şiddetli yağış nedeniyle çöktü.Evinde namaz kıldığı sırada bir sarsıntı hisseden Demir, dışarı çıkınca evinin büyük bölümünün çöktüğünü gördü.Demir, daha sonra göçük altında komşu çocuklarının kalıp kalmadığını araştırdı.Kimsenin olmadığını anlayınca bu defa evi için ağlamaya başlayan kadını komşuları teskin etmeye çalıştı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde çalışma başlattı.Hatice Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem olduğunu zannederek dışarı çıktığını ancak evinin bazı bölümlerinin çöktüğünü söyledi.Evinin yıkıldığını unutup komşu çocuklarını aradığını dile getiren Demir, "Evin etrafında oynayan komşu çocuklarının toprak altında kalabileceği endişesi ile çöken kısmı kontrol ettim. Kimsenin olmayışı beni sevindirdi ama her şey açıkta kaldı." dedi.Maddi durumunun iyi olmadığını belirten Demir, dul aylığı ile geçinmeye çalıştığını ifade etti.KAHRAMANMARAŞ (AA) -