Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan ev yangınında mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Mimar Sinan Mahallesi 702. Sokak'ta üç katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen epilepsi hastası Yusuf Avcı (36), itfaiye ekiplerince içeriden çıkarıldı. Avcı, Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.HATAY (AA) -