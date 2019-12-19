YALVAÇ ZİRAAT ODASI KENDİ BİNASINA TAŞINDI

YALVAÇ ZİRAAT ODASI KENDİ BİNASINA TAŞINDI
TÜRKİYE
G.Tarihi: 19.12.2019 17:55
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Isparta Düğün Salonları
YALVAÇ ZİRAAT ODASI KENDİ BİNASINA TAŞINDI
Uzun yıllardır çeşitli binalarda faaliyet gösteren Yalvaç Ziraat Odası kendine ait yeni işyerinde hizmet vermeye başladı.
  
Konu ile ilgili olarak gazetemize bilgi veren Yalvaç Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıpınar, daha önce yeterli olmayan binalarda çiftçilere hizmet verdiklerini, bunun da bazı olumsuzluklara yol açtığını belirtti. Sarıpınar, “Göreve geldiğimiz 2015 yılından itibaren ilçemiz çiftçilerinin menfaatlarını koruyarak çalışmalarımıza başladık. Çiftçilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için odamız bütçesinden iki kattan oluşan yeni işyerimizi aldık. Bu yeni işyerimizin alt katı çiftçilerimize daha rahat ve ferah bir ortamda hizmet vermek, üst katı ise toplantı salonu ve misafirhane olarak tasarlandı. Çiftçilerimize yönelik yapılacak çiftçi toplantıları, seminerler ve benzeri faaliyetlerde üst katımızda düzenlediğimiz 70 kişilik toplantı salonunu kullanacağız” dedi.
Yalvaç Ziraat Odası’na ait yeni işyerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün hemen karşısında yer almasının çiftçilerimiz için büyük kolaylık sağlayacağını belirten Sarıpınar, “Ayrıca yeni binamız İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü karşısında olduğundan çiftçilerimiz çok rahatlıkla işlerini yürüteceklerdir. Bu vesile ile yeni binamızın tüm çiftçilerimizin ve üyelerimizin olduğunu, onların katkıları ile yapıldığını belirtmek isterim. Yeni binamızın ilçemize hayırlı olmasını temenni eder çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar dilerim” dedi.
 
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Kaynak:Özyalvaç
 
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