Jamaikalılar, Yalvaç’a inanç turizmi için geliyorlar

Hristiyan Jamaikalı turistler Yalvaç’ta Hz. İsa’nın havarilerinden olduğu dile getirilen St. Paul Kilisesi’ne ziyaret ve hacı olmaya geliyor.



Kristof Kolomb’un 1494′ te “Gözlerin gördüğü en güzel ada” diye tarif ettiği adada yaşayan Jamaikalılar Türkiye’ye inanç turizmi kapsamında geliyor.





Yalvaç’ta Hz. İsa’nın havarilerinden olduğu dile getirilen St. Paul Kilisesi’ne ziyaret ve hacı olmaya gelen Hristiyan Jamaikalı turistler, ziyaret sonrası Burdur’da Sagalassos, Termessos Perge antik kentlerden sonra Side Antik Kent’i ziyaret ediyor.



İnançlarına çok düşkün olan Jamaikalı erkek ve bayanlar Hristiyanlığın sembolü olan haçı hiç boyunlarından çıkarmıyor.



turkiyeturizm.com’dan Abdurrahman Büyükkeskin’in haberine göre, Jamaikalı Marianna Elbeyana’yla yaptığı mülakata göre, Jamaikalılar’ın Türkiye’ye gelmesindeki önemli faktör inaç turizmi. Konuyla ilgili Elbayana’nın verdiği bilgi şöyle:





JAMAİKALILAR İNANÇ TURİZMİ İÇİN GELİYOR



“Jamaika’nın Küba’nın güneyinde, Büyük Antiller’de bulunan güzel bir ülkedir. Karayip ülkeleri arasında din çeşitliliği en fazla olan yerlerden biri olan Jamaika, aynı zamanda dünyada fenomen haline gelmiş reggea, ska, mento, rocksteady, dub, dancehall gibi müzik türlerinin ev sahibi. 3,2 milyonluk nüfusa sahip Jamaika ile Türkiye arasında 1970 yılında yapılan anlaşma gereğince 90 günlüğüne vizesiz giriş yapabiliyor. Antalya’da çok sayıda antik kent var. M.S. 2’nci ve 5’nci yüzyıla kadar olan dönemde Hristiyanlığa ait çok sayıda inanç ve ibadet yeri var. Efes Meryem Ana, Yalvaç Aziz. St. Kilisesi, Aziz Nikolas Kilisesi, Xanthos Mozaikli Bazalikası, Kapodokya’da yer altı kiliseleri ve Side’de M.S. 5’nci yüzyıldan kalma AA Bazalikası bizim için çok önemli inanç merkezleri.”



Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ülkemiz Türkiye’ye son 10 yıl içinde 37 bin Jamaikalı’nın tatile geldiği ifade edildi.



Kaynak:Özyalvaç