YALNIZLIK ZOR DİYOR YAŞLILARIMIZ



Selamünaleyküm gönül dostlarım. Bebeklik harika, çocukluk güzeldi. Gençlik ve olgunluk çağı daha güzeldi ama maalesef yaşlılık ta nedense zor diyor yaşlılarımız. Beraber bir ömür mutlu yaşadığın hayat arkadaşı da zamansız göçü verince de kıyamet koparcasına insanı daha da bunalıma sürükleyebiliyor.



Vücudumuzun enerjisi tükenince çaresizlik durumuna sürüklenince, en yakınlarımızdan medet umulacak duruma gelince itile kakıla zorlu yaşam süreci başlıyor. Oğlu olan mecburen oğlanın yanına sığınıyor. Gelinin de duyarlı olmazsa orada hapishane gibi tutukluğun ya devam eder, yada kulağın duya duya tartışma yaparlar, oğlunda ne diyeceğini şaşırır kendini huzur evinde bulursun. Hiç değilse orada senin ayarında insanlar var.



Kızı olan da kızının yanına sığınır ama bu sefer damat duyarsız olunca aynı problemler yaşanır. Yani ya git ya kal.. Kalırsan kurallara uyacaksın. Nüfus ya eksilecek yada artacak. Akrabalarına sığın san insanlık hali misafir gözüyle üç gün bakarlar. Dördüncü günde Şehre gideceğiz oğlan kız bizi bekliyor düşüncesiyle toparlanmalar başlar, hadi bakalım sende toz ol dercesine. Yukarıda verdiğim örneklerden ders çıkaran olabilir. Hiç kimse kendini yeterince güvende hissetmesin. Çünkü atalarımız dediği gibi: ( Güvendiğin dağlara karlar yağabilir.) Hoşça ve genç kalın inşallah.



ZOR DİYOR



Eşi kaybedince denge bozulur,

Yetersizdir para, mal varlığımız,

Karşımıza bir çok sorun dizilir,

Yalnızlık zor diyor yaşlılarımız.



Oğlunda, kızında oluyor düşman,

Yaptığı hataya olsa da pişman,

Elin diline de sizler de düşmen,

Yalnızlık zor diyor yaşlılarımız.



Söze karışınca sular durulmaz,

Gönlüne göre de sofra kurulmaz,

Yakın komşuya da asla varılmaz,

Yalnızlık zor diyor yaşlılarımız.



Beyin zayıflıyor, çocuklaşıyor,

Derdinden dudağı uçuklaşıyor,

Hasretle torunla kucaklaşıyor,

Yalnızlık zor diyor yaşlılarımız.



Kendi işlerini göremeyince,

Aklı da ileri eremeyince,

Zekice bir cevap veremeyince,

Yalnızlık zor diyor yaşlılarımız.



KOCAMIŞ



Binek aracımız ayarlanıyor,

Yerde yatıyorken beden boşamış

Geçmiş kalıntılar değerleniyor,

Anılar taptaze vücut kocamış.



Başarı göstermek olunca niyet,

Bir ömür tükettik, ödedik diyet,

Unutulur mu hiç o samimiyet,

Anılar taptaze vücut kocamış.



Balyozu vururduk iri bir taşa,

Koru karıştırır telli bir maşa,

Maalesef karlar yağıyor başa,

Anılar taptaze vücut kocamış.



Neler istemez ki insanın canı,

Al bayrak uğruna akıttık kanı,

Savunmamız gerek kutsal vatanı,

Anılar taptaze vücut kocamış.



Zekiyi salladı bebekken beşik,

Oyuncakla doldu avlu ve eşik,

Gençliği yaşadık olunca aşık,

Anılar taptaze vücut kocamış.



SÜREÇTEN



Emar çekilirken raporu sundum,

Kanı verir vermez yer ve içerim,

O yana, bu yana gezindim durdum,

Tedavi süreçten bende geçerim.



Şişeler dolusu gidiyor kanlar,

İğne batırılır acıyor canlar,

Nice hastalıktan ölmüş insanlar,

Tedavi süreçten bende geçerim.



Nedense çok yerim kiloyu bastı,

Dizlerim yıprandı, ayağı kastı,

Guatr belirdi sesimi kıstı,

Tedavi süreçten bende geçerim.



Onkoloji malum, kanserim belli,

Ortopedi gördü ayakla, eli,

Bazı hap bedava, bazısı pullu,

Tedavi süreçten bende geçerim.



Her akşam yatışta başım çok terler,

Zeki ameliyat olacak derler,

Diyet yapmam için geldi emirler,

Tedavi süreçten bende geçerim.



ADRES BİLİN



Yediden, doksana kapıyı açar,

Kutsal mekanlara her gün gidiniz,

Cennetin yolu da İslamdan geçer,

Allah'ın evini adres biliniz.



İmanın yok ise inancı ara,

Rabbım kullarından istemez para,

Her türlü konuda düşmeden dara,

Allah'ın evini adres biliniz.



Hoparlörü açar imam bağırır,

Müezzin ezanla sizi çağırır,

Zikreden, şükreden nefsi yoğurur,

Allah'ın evini adres biliniz.



Beş vakit namazda camiye gidin,

Mescide girsen de duayı edin,

Tövbe istiğfarla duyulsun adın,

Allah'ın evini adres biliniz.



Zekice bakınız kurda ve kuşa,

Şeytanla, nefsini getir sen tuşa,

Kulluk görevini yaparak yaşa,

Allah'ın evini adres biliniz.



Ispartalı Zeki Çelik İLESAM il temsilcisi,

Zekice Kültür ve Sanat evi, GBYŞD kurucusu.



PERİŞAN HALLERİN ÜZÜYOR BENİ..



Merhaba saygıdeğer dostlarım. Hayat öylesine yaşanmaya değer ki bunun kıymetini sevdiklerimizi zamansız kaybetmemizden daha iyi algılayabiliyoruz. Zamanla kırıp üzdüğümüz yakınlarımızın veya arkadaşlarımızın yokluğuna dayanamıyoruz ve peşinden üzüntülerimizle birlikte keşkeleri sıralıyoruz.



Gerçekten yardıma muhtaç bir kişiyi perişan halde gördüğümüz zaman yardımcı olmak yerine kolayca eleştiri yolunu seçiyoruz. Sağlıkta, varlıkta insanlarda bir müddet misafir olduğunu düşünemiyoruz. Çevremize verdiğimiz zararda, karda umurumuzda olmuyor. Yeter ki lüks hayatımız bozulmasın. Kari yerimizden taviz vermemeye özen gösteriyoruz.



Zevk alma uğruna kullandığımız zararlı maddelerde zaman çerçevesinde bizleri perişanlık durumuna sürükleyebiliyor. Güzellik elden gidiyor, enerji dolu vücudumuz çöküyor, bazen doktorların çabası da yetersiz kalabiliyor. ( Gülme komşuna, gelir başına. ) Diye atalarımız boşa söylememiş. Rabbımız aslında bizlerin tertemiz hayat yaşamamız için öylesine sayısız nimetler vermiş ki.. O na şükür noksanlığımız devam ediyor. Göz görmesi, dilin konuşması, mide hazmetmesi, ayağın yürümesi, kolların hareketiyle kalbin ve aklın çalışması vs. ne kadar mükemmel. Hal böyle iken bazı insanlar isyanları oynuyor üzülüyorum.

Rabbım her şeyin hayırlısını nasip etsin İNŞALLAH.



ÜZÜYOR



Ne desem kızarsın gerçek içinde,

Gözlerin uzaktan süzüyor beni,

Görmek istiyordum farklı biçimde,

Perişan hallerin üzüyor beni.



İbretlik sözleri tutturamadım,

Helal lokmaları yutturamadım,

Alkolden de nefret ettiremedim,

Perişan hallerin üzüyor beni.



Hatayı yapanlar oluyor pişman,

Daima bizleri görürsün düşman,

Tecrübem var benim boşa konuşmam,

Perişan hallerin üzüyor beni.



Ne malın kalıyor, ne de bir mülkün,

Şanına yakışmaz acizlik Türk'ün,

Maziye bakınca acıklı öykün,

Perişan hallerin üzüyor beni.



Zeki'nin zekası sana yeterdi,

Çölü sula saydın sebze biterdi,

Şuurlu olsaydın ocak tüterdi,

Perişan hallerin üzüyor beni.



BIRAKMIYOR



Dudak ucu içen birazcık şanslı,

Bazen tiksiniyor, hiç yakamıyor,

Bir iki, üç paket içenler hırslı,

Tiryaki olanlar bırakamıyor.



Bağımlılık yapmış nikotin ona,

Zehrini yutuyor, erdirmez sona,

Zararı dokunur, sana ve bana,

Tiryaki olanlar bırakamıyor.



Dünya sigarayı bırakma günü,

Tütün ürününün yayıldı ünü,

Acizler arıyor elbette dünü,

Tiryaki olanlar bırakamıyor.



Kapçığı beyazdır, kendi pis kokar,

İçen içmeyeni günaha sokar,

Eşi çocuğu da dumandan bıkar,

Tiryaki olanlar bırakamıyor.



Keşke alışmasa Zeki, Hasanlar,

Yuvayı sarsıyor para basanlar,

Öksürük, tıksırık, çoktur kusanlar,

Tiryaki olanlar bırakamıyor.



TEMİZLEN



Rabbımız canlıyı ne çok düşünmüş,

Dere, pınar yapmış, dağa ve taşa,

Irmak, nehir, deniz, göle taşınmış,

Su ve sabun kullan tertemiz yaşa.



Tozlu toprak, saman üstü kirletir,

Çalıştığın zaman vücut terletir,

Haddi aşan işler alet fırlatır,

Su ve sabun kullan tertemiz yaşa.



Rahatsız olmasın karşıdan bakan,

Günde veya üç gün haftada yıkan,

Üzerinden gider canını sıkan,

Su ve sabun kullan tertemiz yaşa.



Şampuanda bazen sağlıyor yarar,

Aşırı kullanmak veriyor zarar,

Saçının telini bakteri kırar,

Su ve sabun kullan tertemiz yaşa.



Toplumun içinde iğrenç kokmasın,

Pire ısırmasın, yavşak sokmasın,

Zeki kırılmasın, gurur yıkmasın,

Su ve sabun kullan tertemiz yaşa.



ANLAŞILDI



İşaret dilinden birazcık iyi,

Yazıp, çizerek de uzlaşıyoruz,

Eksikte değildir parmakta sayı,

Sesim kısık ama anlaşıyoruz.



Doktor bu konuda yazmıyor ilaç,

Perhiz yapmıyorum, kalmıyorum aç,

Rabbım hiç kimseye etmesin muhtaç,

Sesim kısık ama anlaşıyoruz.



Ameliyat oldu soruna çözüm,

Guatr alındı, açıldı gözüm,

Normalleşmeyle de gülecek yüzüm,

Sesim kısık ama anlaşıyoruz.



Tekrarda ederim sorarsan soru,

Boğazı deldirmem taktırmam boru,

Geçmişe bakınca düşüyor yarı,

Sesim kısık ama anlaşıyoruz.



Zeki'nin kaderi böyle yazılmış,

Boğazın içine kuyu kazılmış,

Dikiş yapılırken çok az büzülmüş,

Sesim kısık ama anlaşıyoruz.



Ispartalı Zeki Çelik İLESAM il temsilcisi.

Zekice Kültür ve Sanat evi, GBYŞD kurucusu.