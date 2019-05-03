"Yağlı tohum üreticisine alım garantisi verilmeli"

- Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen:

- "Türkiye, yağlı tohum ve bitkisel yağ üretiminde kendine yetebilecek ve hatta üretim fazlasını ihraç edebilecek düzeye gelmelidir. Bitkisel yağ açığı sorununu çözmek için üretimi teşvik edici fiyat politikası izlenmeli, üreticiye alım garantisi verilmelidir"



Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, Türkiye'nin bitkisel yağ açığı sorununu çözmek için üretimi teşvik edici fiyat politikası izlenmesi ve üreticiye alım garantisi verilmesi gerektiğini bildirdi.

Girmen, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de bitkisel yağ açığının arttığını, yağlı tohum ithalatına yılda yaklaşık 3,5 milyar dolar ödendiğini belirtti.

Yağlı tohumlu bitkilerin dane, küspe ve yağ olarak gıda sektöründen yeme, enerjiden kozmetiğe kadar çeşitli sektörlere ham madde olarak girdi sağladığını aktaran Girmen, şunları kaydetti:

"Türkiye, yağlı tohum ve bitkisel yağ üretiminde kendine yetebilecek ve hatta üretim fazlasını ihraç edebilecek düzeye gelmelidir. Bitkisel yağ açığı sorununu çözmek için üretimi teşvik edici fiyat politikası izlenmeli, üreticiye alım garantisi verilmelidir. Bunlara ek olarak üreticiye sağlanan primler amacına uygun düzeyde belirlenmeli, yağlı tohumlara ödenecek primler ekim öncesi açıklanmalı ve hasat sonrası hemen ödenmelidir."



ADANA (AA) -

