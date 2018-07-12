IHAAW165931-SAG/11-07-2018Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi son 6 ayda 50 farklı ülkeden gelen bin 518 yabancı hastaya sağlık hizmeti verdi. Hastanenin sağlık hizmetlerinden yararlanan kişilerin başında Ruslar yer aldı.Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde turizm sezonuyla birlikte yabancı hasta sayısı da her geçen gün artıyor. Hastanede son 6 ay içinde 50 farklı ülkeden gelen yabancı uyruklu bin 518 hastaya sağlık hizmeti verdi. Hizmetlerin başında 244 hasta sayısı ile Ruslar ilk sırada yer aldı. Almanya’dan 157, Irak’tan 132, İskandinav ülkelerden 232 hasta hastaneyi tercih etti. Alanya’da yerleşik yaşayan 3 bin 604 yabancı hastanın da sağlıkta ilk tercihi yine devlet kurumu oldu. 343 Alman, 208 Rus ve 156 Hollanda vatandaşı tedavi için ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Yabancı hastaların en çok geldiği birimler ise acil servisler, kadın doğum polikliniği ve çocuk hastalıkları bölümü oldu.Hastanenin uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almaya hak kazanan 12 kamu hastanesinden biri olduğu aktaran Başhekim Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, "Bu bağlamda birçok yabancı hastamıza sağlık hizmeti sunmakta, onları hastanemizde ağırlamaktayız. Yurt dışından gelen yabancı uyruklu hastalarımıza daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak adına hastanede Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü birimi kurduk. Birimde görevli tercümanlarımız İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca ve Fince dillerini bilmekte, hastalarımıza yardımcı olmaktadırlar. Hastanemizin tercih edilmesinin en önemli nedenleri arasında sağlık hizmetlerinin daha hızlı olması, sunduğumuz teknolojinin kalitesi ve fiyat avantajımızdır. Her hastamıza ayrı ayrı değer verdiğimiz gibi yabancı hastalarımızda değer vermekteyiz" dedi.İHA