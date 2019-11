.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

İSTANBUL - "İstanbul senin, durma koş" sloganıyla koşulan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda da birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratona, atletlere tempo veren "tavşan atlet" olarak başlayan Kibet, yarışı birincilikle tamamladı.

Parkuru 2.09.44'lük derecesiyle birinci bitiren Kibet, parkur rekorunun da yeni sahibi oldu. Bundan önceki rekor 2 saat 9 dakika 57 saniyelik derecesiyle geçen yılın kazananı Kenyalı Felix Kimutai'ye aitti.

Maratonda 2.09.57'lik derecesiyle Etiyopyalı atlet Yitayal Atnafu Zerihun ikinci, 2.10.09'luk zamanıyla Kenyalı sporcu Peter Kwemoi Ndorobo üçüncü oldu.

Türkiye adına en iyi dereceyi yarışı 6. sırada tamamlayan Polat Kemboi Arıkan, 2.12.57'lik zamanıyla elde etti.

Kadınlarda zafer Etiyopyalı atlet Tibebu'nun

Maratonun kadınlar bölümünü ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu, 2.23.40'lık derecesiyle birinci sırada bitirdi.

Etiyopya'dan Tigist Abayechew 2.24.15'lik zamanıyla ikinci, Kenyalı Maurine Chepkemoi 2.24.16'lık derecesiyle üçüncü oldu.

Türkiye adına en iyi dereceyi 8. olan Büşra Nur Koku elde etti.

Organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

Start öncesi bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Sizlerle beraber olmanın heyecanını, mutluluğu yaşıyoruz. Göğsümüzü kabartan sporcularımız da burada. Sporun birleştiren ruhuyla İstanbulumuza gelen sporculara 'hoş geldiniz', diyorum. Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağız, gönülleri bileştireceğiz. Sporun ruhuyla yarınlara gençlerimizle yürüyeceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise dünyanın hiçbir yerinde böyle bir coğrafya olmadığını belirterek, "Bu sadece bu güzel memleketimize, şehrimize nasip olmuş ve birazdan Anadolu’dan Trakya’ya, Asya’dan Avrupa’ya geçişi yapacağız. İçi sevgi dolu, barış dolu, huzur dolu, keyif dolu bir koşu ruhu var burada." değerlendirmesinde bulundu.

Yoğun güvenlik önlemi

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun sorunsuz geçmesi için geniş güvenlik önlemleri alındı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün iki yanı bariyerlerle ayrılarak, güvenlik şeridi oluşturuldu. Köprünün iki yanında polis ve zabıta ekipleri bekledi.

Mobil zabıta ekipleri de halk koşusunda vatandaşlara köprüde beklememeleri için sık sık uyarılarda bulundu.

Bu arada, maratonda 7 bin polisin güvenlik amacıyla görev aldığı öğrenildi.

Şehitler anıtı ziyaret edildi

15 Temmuz Şehitleri anısına yapılan "Şehitler Makamı" da milli sporcular ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Köprünün Anadolu Yakasında bulunan anıta, organizasyona katılan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Katılımcılar, ziyaret sırasında dua etti.

STK'lerden yoğun ilgi

Organizasyona katılan birçok firmanın çalışanları, Altunizade ile Dolmabahçe arasındaki parkurda STK yararına koşarak ter döktü. Birçok şirket temsilcisi, taşıdıkları döviz ve pankartlarla STK'lerin faaliyet alanlarını duyurmayı amaçladı.

STK temsilcileri de 8 kilometrelik halk koşusuna yoğun ilgi göstererek, ellerindeki pankart, döviz ve flamaların yanı sıra giydikleri tişörtlerle faaliyet alanlarındaki konulara dikkati çekti.

Halk koşusuna, Darüşşafaka Cemiyeti, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı(TEGV), Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), Türk Eğitim Vakfı (TEV), TEMA Vakfı, Tohum Otizm Vakfı, Türk Kızılay, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSCV) Cerebral Palsy Türkiye, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği ve Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin de aralarında bulunduğu 40'ı aşkın STK, üniversiteler, çocuk dernekleri, taraftar grupları, gençlik merkezleri, siyasi partilerin üyeleri, belediye ve bazı firmaların çalışanları da ekip halinde katıldı.

Geçen yıl STK'lerin 12 milyon 172 bin 597 lira bağış topladığı organizasyonda bu yıl 15 milyon liralık bağış hedefleniyor.

Köprüde renkli görüntüler

Organizasyonun halk koşusuna katılan vatandaşlar, koşarak ya da yürüyerek geçme imkanına eriştikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Organizasyona katılan 7'den 70'e her yaştan vatandaşlar ile yabancı turistler, renkli kostümleri, yerel kıyafetleri, tuttukları futbol takımının formaları, yanlarında getirdikleri evcil hayvanları, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları, pankartlar ve dövizlerle koşuya renk kattı.

Bazı katılımcılar yanlarında getirdikleri yiyeceklerle köprü üzerinde piknik yaptı. Bisiklete ve scootera binerek karşıya geçen vatandaşların yanı sıra, bazı ebeveynler ise çocuklarını taşıdıkları bebek arabalarıyla köprüden yürüdü.

Halk koşusunda, tekerlekli ve akülü sandalyeleriyle engelliler de yer aldı.

Koşuyu tamamlayanlar, göğüs numaralarını onaylattıktan sonra Anadolu ve Avrupa yakalarındaki noktalardan madalya ile sertifikalarını aldı.

Muhabir: Emrah Oktay,Elif Küçük,Adem Koç,Muhammed Gencebay Gür