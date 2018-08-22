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Virajı alamayan hafif ticari araç çaya uçtu: 3 yaralı

Virajı alamayan hafif ticari araç çaya uçtu: 3 yaralı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Virajı alamayan hafif ticari araç çaya uçtu: 3 yaralı 
 
 - Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkıp virajı alamayan hafif ticari araç yaklaşık 20 metreden Sedre Çayı'na uçtu. Olayda 3 kişi yaralandı. 
  Kaza, Demirtaş Mahallesi Beyreli yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Karakahya idaresindeki 07 HUZ 52 plakalı hafif ticari araç, Sapadere istikametinden Demirtaş istikametine seyir halindeyken Beyreli yol ayrımında virajı alamadı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yaklaşık 20 metrelik yamaçtan Sedre Çayı'na yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Ahmet Karakahya ve araçta yolcu olarak bulunan Hasan Karakahya ile Ahmet İshakoğlu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. 3 yaralı olay yerlerindeki ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi. 

 
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İHA                        
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ISPARTA HABER
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