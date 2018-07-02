Vergi Dairesi Başkanı’ndan yapılandırma uyarısı

Vergi Dairesi Başkanı’ndan yapılandırma uyarısı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Vergi Dairesi Başkanı’ndan yapılandırma uyarısı   
 
 - Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, vatandaşları borç yapılandırmasından yararlanmaya davet etti.   
  Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. Vergi borçlarının yapılandırmasını öngören 7143 sayılı kanunla ilgili bilgi veren Uzun, 5 Temmuz’da düzenleyecekleri toplantıda kanunu iş dünyasına anlatacaklarını bildirdi. 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 18 Mayıs’ta yürürlüğe girdiğini anımsatan Vergi Dairesi Başkanı Uzun, vatandaşları borç yapılandırmasından yararlanmaya davet etti. Yapılandırmaya başvuran vatandaşın kamuya borç yükünün azalacağını, borçlarını taksitlendirebileceğini, indirimlerden yararlanabileceğini belirten Uzun, “Daha önce unutulmuş eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek. İşletme kayıtları gerçek hale getirebilecek. Yapılandırma kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor” diye konuştu. 
  
 Son başvuru tarihi 31 Temmuz 
 Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergilerin Kanuna göre yapılandırılabileceğini belirten Uzun, trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezaların da Kanun kapsamda olduğunu söyledi. YURT-KUR'dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçiler ve işletmelerin ecrimisil borçlarının da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebileceğini kaydeden Uzun, kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerektiğini vurguladı. Vergi Dairesi Başkanı Uzun, başvuruların bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabileceğini bildirdi. Uzun, peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerektiğini kaydetti. 
  
 Bilgilendirme toplantısı düzenlenecek 
  “Kapsama girip de ‘ben bu Kanunu duymadım’ diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz” diyen Uzun, 5 Temmuz’da Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek toplantıda kanunu anlatacaklarını bildirdi. Metin Uzun, bilgilendirme toplantısına ATB Başkanı Ali Çandır ve borsa üyelerini davet etti. 
  
Çandır: “Mükellef için fırsat” 
 ATB Başkanı Ali Çandır ise, mükellefin devlete karşı borçlarını zamanında ödemesinden yana olduklarını bildirirken, zamanında ödeme yapanların da bunu hissetmesi gerektiğini söyledi. 7143 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmanın borçlu mükellef için bir fırsat olduğunu kaydeden Çandır, üyelerine yapılandırmadan yararlanma çağrısında bulundu. Çandır, 5 Temmuz’da düzenlenecek bilgilendirme toplantısının kanunun daha iyi anlaşılması ve başvuruların artırılması için yararlı olacağına inandığını söyledi. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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