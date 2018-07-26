Vefalı gencin felç geçiren annesinin tedavisine başlandı

Vefalı gencin felç geçiren annesinin tedavisine başlandı
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Isparta Düğün Salonları

  - Vefalı gencin felç geçiren annesinin tedavisine başlandı   
  - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yatışı gerçekleştirilen Belgin Birgül, MR ve beyin tomografisi çekildi, anjiyo oldu   
  - Kalp yetmezliğine yakalanan babası için küçük yaşta okulunu, felç geçiren annesi için de işini bırakan Erdem Candar'ın annesi ilaç tedavisi ve konuşma terapileriyle 4 ay sonrası konuşabilecek   
  - Erdem Candar:   
  - "Annemin daha önceki tedavilerini tıpkı bir çerez gibi geçiştirmişler, hiçbir detaylı bir şey araştırmamışlar"   
  - "Hukuki süreç için yakın bir zaman içerisinde başlatmayı düşünüyoruz"   
 
- Antalya’da kalp yetmezliğine yakalanan babası için küçük yaşta okulunu, felç geçiren annesi için de işini bırakan Erdem Candar'ın annesi Belgin Birgül’ün tedavisine başlanıldı.   
  Sol şah damarı tıkalı olan Birgül için yapılan anjiyo sonrası herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek olmadığı, konuşma terapileriyle 4 aya kadar tekrar konuşmaya başlayabileceği belirtildi. Evde olduğu gibi hastanede de annesinin bir an olsun yanından ayrılmayan genç Erdem ise, “Annemin daha önceki tedavilerini tıpkı bir çerez gibi geçiştirmişler, hiçbir detaylı bir şey araştırmamışlar” diyerek daha önceki tedavilerde ihmal olduğunu öne sürdü ve hukuki süreci başlatacağını söyledi.   
  Muratpaşa ilçesinde Candar ailesinin tek çocuğu Erdem Candar (30), henüz 17 yaşındayken babasının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kaldı. Ardından işe giren genç adam, ailesinin geçimini tek başına sırtlandı. 2006 yılında Candar’ın babası koah ve kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. Annesiyle tek başına kalan Candar, evin reisi, annesininse tek yoldaşı olmaya devam etti. Genç adam, ailesinin geçimini sağlamak için bir eczanede personel olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 1,5 yıl önce ise Candar’ın annesi Belgin Birgül’ün (54), sol şah damarında tıkanma oluştu. İlk olarak konuşma yetisini kaybeden Birgül, 11 ay önce felç geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Burada 5 gün kalan Birgül’e Periferik Vasküler Hastalık teşhisi konuldu. Sağ ayağı ve eli tutmayan talihsiz kadın, konuşma becerisini de iyice yitirdi. Babasının hastalığında geçirdiği uzun ve zor sürecin ardından annesinin felç kalmasıyla ikinci şok yaşayan genç adam, hastane hastane gezdi. Pes etmeyen Candar, internette araştırma yaptı ve İstanbul’daki özel bir klinikte tedavinin gerçekleşme umudunun olduğunu gördü. 
  
  Hayırsever vatandaş 40 bin lira yatırmıştı 
  Evin tüm işlerini yaparak annesine bir bebeğe bakar gibi bakan Candar, annesinin tedavisi için gereken 40 bin lira için ilk olarak İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla vatandaşlara seslendi. Haberin yapılmasından henüz bir hafta geçmeden Candar’ın durumunu gören bir hayırsever, kendisini arayarak hesap numarasını istemiş, tedavi masrafı olan 40 bin TL’yi Candar’ın hesabına yatırmıştı. 
  
  Sağlık Bakanlığı devreye girdi 
  Tam umudunu yitirmişken gelen yardımı gören genç adam, bu mutlu gelişmeyi annesiyle paylaştı. Daha önce umutsuzluğun gözyaşlarını döken anne ile oğul bu sefer mutluluk gözyaşı döktü. Ardından annesiyle birlikte dün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne gelen Erdem Candar, burada Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi  Prof. Dr. İlhan Gölbaşı ile görüştü.  Muayene edilen Belgin Birgül’ün hastaneye yatışı gerçekleştirildi. Doktorlar, MR ve beyin tomografisi çekilip, anjiyo olan Birgül’ün şah damarını açmak için cerrahi işlemin riskli olacağını, konuşma terapileri ve fizik tedaviyle 3-4 ay içerisinde tekrar konuşabileceğini Erdem Candar ile paylaştı. Şuanda ilaç tedavisi gören Birgül’ün durumunu sağlık bakanlığı yetkilileri an be an takip ediyor. 
  Evde olduğu gibi hastanede de annesinin bir an olsun yanından ayrılmayan Erdem Candar ise, sağlık bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek, “Sayın Sağlık Bakanımız ve Bakanlık annem için yapılabilecek her şeyi takip ediyor. Bizi bilgilendirip yön veriyorlar. İnşallah daha iyi olacak annem” dedi. 
  
 “Annene çok iyi bakmışsın” 
  Anjiyo sonrası doktorlardan bilgi alan Erdem Candar, annesinin kalbindeki bütün damarların incelendiğini ve gereken müdahalenin yapıldığı söyledi. Doktorların, tıkalı olan şah damarının açılmasının halinde annesi için risk oluşturacağını söylediğini ifade eden Candar, “Doktorların söylediği üzere konuşayım; ‘anneniz gerçekten çok iyi bakılmış çok iyi takip edilmiş’ dedi. Bunun takibini tek başına kendim yaptım hiçbir destek görmeden bütün maddi ve manevi imkansızlıklara rağmen annem bir için mücadele verdim. Allaha şükürler olsun Allah utandırmadı. Çok şükür şuanda annemin biraz daha durumunun iyi olduğunu öğrendik” dedi. 
 
  “Konuşma ihtimali yüzde 80 üzerinde” 
  Annesinin son durumuyla alakalı doktorların kendisine verdiği bilgiyi paylaşan Candar, “Konuşması ile ilgili beynin sol şah tarafının kayıp olduğunu ama mümkün olmadığı söz konusu değil sağ tarafından sol un yaptığını üstlenebileceğini söylediler. Konuşma terapilerini alması gerektiğini ve bunun kesinlikle bir çözüm olacağını dediler. Şuanda 3-4 aylık bir konuşma terapisi alacak inşallah ondan sonra konuşmaya başlayacak. Doktorlar şuanda annemin konuşabileceğini ümit ediyorlar. Çünkü annem gibi çok ağır hastaların da ayaklandığını kollarını hareket ettirdiğini söylediler. Konuşma ihtimalinin yüzde 80 üzeri bir ihtimali olduğunu söylediler. Bize çok yüksek bir ihtimal verildi” diye konuştu. 
 
  İhmal iddiası 
  Annesinin daha önce geçirdiği tedavi süreçlerinde ihmal olduğunu öne süren Candar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doktorlar durumu birbirlerine izah ederken ben kendim şahit oldum. Dediler ki, ‘Hastamız var fakat elimizdeki raporları inceledim baktım geçiştirmişler tıpkı bir çerez gibi hani hiçbir detaylı bir şey araştırılmamış, yapılmamış beyninde bir kanama oluşmuş bu kanamaya müdahale edilmemiş.’ Bunun için sağlık bakanlığı bize hukuki başlangıç yapabilirsiniz hukuki soruşturma yapmak için mücadelenizi verebilirsiniz diye telefonda söylediler. Şöyle bir ihmal var annem ilk geçirdiği zamanda tam detaylı bir şey istenmemiş pıhtı sonrasında kanama oluşmuş bunu fark edememişler. Cihazları girdiği için MR ve tomografi çekildi” 
 
  “Hukuki süreci başlatacağım” 
  İhmal bulgusuna karşılık hukuki süreci başlatacağını belirten Candar, “Bundan sonra da annemin terapileri için mücadele edeceğim. Hukuki süreç için yakın bir zaman içerisinde başlatmayı düşünüyoruz. Şuanda Sağlık Bakanlığı kendi içerisinde bir heyet ile bu işi takip edecek araştıracak neticesi bize ulaştıktan sonra da bizde hukuki sürecimizi başlatacağız. Sonuçta annemin hayatı söz konusu bir insan hayatı söz konusu” dedi. 
 
  “Annem üzülmesin diye onu anlıyormuş gibi davranıyorum” 
  Son olarak annesinin konuşmaya başladığında ilk yapacağı işin onu kucaklamak olduğunu dile getiren Candar, “Onun konuşmasını çok özledim. Bir evlat olarak oğlunun duyabileceği en güzel şey ‘oğlum’ kelimesidir. Bunu çok özledim. Annem konuşamadığı için o duygularını anlatamıyor bende anlamıyorum ama üzülmemesi için anlamış gibi yaparak onu ikna etmeye çalışıyorum. İnşallah annem konuşursa, bende sokaktaki kimsesiz çocuklara yardım yapmayı düşünüyorum. Benim gibi olan bütün insanlara el uzatmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu. 
 
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İHA                          
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