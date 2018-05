Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim sürecinde Almanya’nın tutumunu eleştirerek, “Almanya'ya bakın bir taraftan ilişkilerimiz düzeltmeye çalışıyoruz diğer taraftan bize demokrasi dersi verenler, PKK yine onun destekçilerine son zamanlarda onlara ciddi destek veren CHP'ye miting yapma izni veriyor da, seçim kampanyası başlamadan AK Parti gelmesin’ diyor. Biz size mi muhtaç kaldık be. Bunların demokrasi anlayışı bu” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimleri için hazırlanan partisinin ilçe seçim koordinasyon ofisi açılışı için memleketi Antalya’nın Alanya ilçesine geldi. Bakan Çavuşoğlu’na AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın ve Senanur Çelik ile milletvekili adayları eşlik etti. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun açılış konuşmasının ardından Milletvekili İbrahim Aydın ile Senanur Çelik de seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.Bakan Çavuşoğlu Alanya’nın memleketi olduğunu belirterek, hemşerilerinin kendisine ve partisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Alanya’nın memleketi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Tıpkı Senanur kardeşimin olduğu gibi, İbrahim kardeşimin doğduğu yer olduğu gibi. Alanya bizim göz nurumuz, aşkımız, sevdamız. Birlikte dualarda buluştuğumuz kardeşlerimizle birlikte olmak bizim için büyük bir onur. Bu Ramazan ayında, bu sıcakta zahmet edip buraya geldiniz. Hakkınızı helal edin. Alanyamız bizi hiç yalnız bırakmadı. 2002'de yola çıktığımızda Alanyamız 'Yürü arkanda biz varız' dedi. Attığımız her adımda, içeride ve dışarıda attığımız her adımda Alanya'nın desteğini hissediyoruz” dedi.Alanya’nın seçimlerde büyük bir etken olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Oylar sayılmaya başlandığı zaman herkesin gözü Alanya'da oluyor. Çünkü Antalya'da dengeleri Alanya değiştiriyor. Tüm seçimlerde Alanya kilit olmuştur. Sorumluluğunuz sadece Alanya'da değil Antalya ve Türkiye ölçeğindedir. Bu seçim, milli ve yerli olanlarla milli olmayanlar arasında bir yarıştır. Bu seçim, tüm zorluklar karşısında dik duranlarla, darbe dahil Türkiye'ye yönelik saldırılar karşısında duranlarla, terör odaklarıyla el ele olanların savaşıdır. Bu seçim 16 yıldır mega projeleri hayata geçirenlerle, var olanları yıkmaya çalışanlar arasında bir seçimdir. Bu seçim Cumhur İttifakı ile milli olup, teröristleri dağlara gömüp Türkiye'yi şahlandıranlarla, terör örgütü üyelerini hapisten çıkarmaya çalışanların seçimidir. Siz güçlü olabilirsiniz ama biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. ‘Siz güçlü olabilirsiniz ama bizim de arkamızda 80 milyon var’ diyenlerle, bugün ekonomik saldırılar sonucunda doların yükselmesine sevinenlerin arasında bir seçim olacak” diye konuştu.Seçim sürecinde Almanya’nın tutumunu da eleştiren Bakan Çavuşoğlu, “Bugün meydanlara çıkıp hayal satanlara, yıkım üzerine siyaset yapanlara vatandaşlarımız ne cevap vereceğini biliyor. Vatandaşlarımız çok iyi analiz edip, değerlendirmesini yapıyor. Vatandaşlarımız 24 Haziran'da gerekli cevabı sandıkta verecektir. Almanya'ya bakın bir taraftan ilişkilerimiz düzeltmeye çalışıyoruz diğer taraftan bize demokrasi dersi verenler, PKK yine onun destekçilerine son zamanlarda onlara ciddi destek veren CHP'ye miting yapma izni veriyor da, seçim kampanyası başlamadan AK Parti gelmesin’ diyor. Biz size mi muhtaç kaldık be. Bunların demokrasi anlayışı bu. Yıllarca, ‘Türkiye kısa süreli yüksek faizli borç alsın, batsın’ demeye alışmışlar” ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, ”Şimdi Alanya'da tefecilerle, dolandırıcılarla, çetelerle nasıl mücadele ediliyor görüyorsunuz değil mi? Hepsi bitecek. Bunlara hayat yok Alanya'da. Helaliyle parasını kazanmak isteyene yer var ama bunlara yok. Hiç gözünün yaşına bakılmayacak. Kimse korkmasın, jandarmamız, polisimiz, yargı mensuplarımız arkanızda. Hazmedemeyenleri görüyorsunuz, alıştırmışlar ne denirse yapılmasına şimdi yiğit Erdoğan'ı görünce hazmedemediler. Türk milletine saygı duymayı öğrenecekler. Artık bizim de sözümüz geçiyor. Artık onların değil bizim milletimizin ne dediği önemli. Bundan da rahatsız oluyorlar. 3’üncü havalimanı gibi, 3’üncü köprü gibi projeleri hayata geçiriyorsan çok rahatsız oluyorlar. Şimdi ekonomik saldırılar var. Ne oluyor, ne bitiyor görüyoruz. Şimdi bu saldırılar 15 Temmuz'un başarısız olduğu gün başladı. O gün hayal kırıklığına uğrayanlar Türkiye'ye nasıl zarar veririz onun saldırısına başladılar. Bizi bu ekonomik oyunlarla yıkamazsınız. Her şeye rağmen geçen sene Türkiye 7.4 büyüdü. Dünyada rekor bu, rekor” şeklinde konuştu.Seçim sistemini de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:“Daha önceki seçimlerde olduğu gibi Türkiye'nin yeniden büyümesi için mührü Ak Parti'ye vururken dışarıdakilere de bir ders veririz. Osmanlı tokadını bir daha vuracağız ki akıllansınlar. Yeni bir sistemle seçime gidiyoruz. Bu sistemle seçimin ertesinde 25 Haziran'da ülkeyi kimin yöneteceğini göreceğiz. İstikrar olacak ülkede, her sorunun üstesinden gelebilecek güçlü bir hükümet olacak. Artık yasaları parlemento çıkaracak. Sadece yürütmenin ve yasamanın güçlü olması yetmez. Adaletin de güçlü olması gerekiyor. Yargının tarafsızlığı ilkesiyle güçleneceğiz. Uyum yasalarını çıkarmaya başladık. Adaletin tecelli edeceğinden herkesin emin olması lazım. Güçlü Türkiye, güçlü hükümet olacak.”Turizme de değinen Çavuşoğlu, “Turizmde işler yolunda gidiyor 2015 rakamlarını geçeceğiz, 15 milyon turist rakamlarını yakalayacağız. 50 milyon turist rakamlarına ulaşacağız. İşimizi aksatmayacağız ama seçimi de unutmayacağız. Bu seçim Türkiye’mizin geleceğinin seçimi. Birileri diyor ki, 'Vakit tamam' o vakit senin için tamam kardeşim. Biz daha yeni başladık. Senin vizyonun yoksa ben ne yapayım? Benim projelerimi raftan kaldıracağını söyleyeceğine kendi projelerini üret. Biz ne diyoruz, 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. 'Yaptık, yine yaparız' diyoruz. Yaparsa yine Alanya yapar. Dünyada insani yardımlarda yaparsa yine Türkiye yapar. Yaparsa Erdoğan liderliğindeki Türkiye yapar. Ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim başka söze gerek var mı? Gece gündüz çalışacak mıyız? Hepiniz hakkınızı helal edin. Söz konusu Türkiye ise hep birlikte çalışacağız” dedi.Ülkede gerek içeride gerek sınır dışında tarihinin en çetin istiklal ve istikbal mücadelelerinden birini verdiği bir süreci yaşadıklarını dile getiren AK Parti Antalya Milletvekili ve 27. Dönem Antalya Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik ise, “Bir yandan ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden terör örgütlerine karşı kapsamlı ve kararlı bir mücadele verirken, diğer yandan 2023 hedeflerimize ulaşarak halkımızın refahını arttırmak için aralıksız çalışıyoruz. Bu kritik dönemde gerçekleştireceğimiz 24 haziran seçimleri demokrasi tarihimizin en önemli seçimlerinden birisi olacak. 24 Haziran ülkemizin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditlerle daha güçlü mücadele etmemizi sağlayacak, 16 Nisan referandumuyla kabul ettiğimiz yeni hükümet modeline geçeceğimiz tarih olacak” diye konuştu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından kürsüye Antalya Milletvekilleri ve partililer davet edilerek toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Ayrıca kürsüye davet edilen ve AK Parti İlçe Teşkilatına üye olan Rus vatandaşı ve Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz’e de Senanur Çelik parti rozetini taktı. Bu merasimin ardından da açılış kurdelesi kesildi.İHA