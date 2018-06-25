Vatandaşlar saatler öncesinden sandıklara geldi

Vatandaşlar saatler öncesinden sandıklara geldi
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Isparta Düğün Salonları

  - Vatandaşlar saatler öncesinden sandıklara geldi 
  - Antalya'da 24 Haziran seçimlerinde 1 milyon 681 bin 336 seçmen 5 bin 30 sandıkta oy kullanacak 
 
- Antalya’da vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde saatler öncesinden sandıklara gelerek oy kullanmak için bekledi. 5 bin 30 sandıkta oy kullanacak olan vatandaşlardan ilk oyları kullananlar, seçimin Türkiye için hayırlı olması dileğinde bulundu.   
  Antalya’da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Seçimi için oy kullanmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan verilere göre turizmin başkenti Antalya’nın 19 ilçesinde 5 bin 30 sandıkta 1 milyon 681 bin 336 seçmen oy kullanacak. 1 Kasım seçimlerinden 24 Haziran'a kadar Antalya'da seçmen sayındaki artış 93 bin 225 oldu. Toplam seçmen sayısı 1 milyon 681 bin 336 olarak belirlenen Antalya'da en çok seçmen 362 bin 499 kişiyle Kepez’de bulunurken, ikinci sırada 355 bin 248 kişiyle Muratpaşa, üçüncü sırada ise 204 bin 844 kişiyle Alanya yer alıyor. Akseki’de 61 sandıkta 9 bin 242 seçmen yer alırken, Aksu’da 148 sandıkta 48 bin 961 seçmen, Alanya’da  615 sandıkta 204 bin 844 seçmen, Döşemealtı’nda 131 sandıkta 41 bin 987 seçmen, Elmalı’da 112 sandıkta 29 bin 636 seçmen, Kaş’da 150 sandıkta 43 bin 147 seçmen, Kemer’de 84 sandıkta 28 bin 545 seçmen, Kepez’de bin 8 sandıkta 362 bin 499 seçmen, Manavgat’da 485 sandıkta 159 bin 121 seçmen, Muratpaşa’da 982 sandıkta 355 bin 248 seçmen, Konyaaltı’nda 329 sandıkta 116 bin 814 seçmen, Korkuteli’de 144 sandıkta 40 bin 912 seçmen, Kumluca’da  158 sandıkta 50 bin 549 seçmen, Serik’de 272 sandıkta 87 bin 704 seçmen, Finike'de 116 sandıkta 36 bin 261 seçmen, Gazipaşa’da 131 sandıkta 37 bin 887 seçmen, Gündoğmuş’da 33 sandıkta 6 bin 143 seçmen, İbradı’da 13 sandıkta 2 bin 290 seçmen  ve Demre’de 58 sandıkta 19 bin 546 seçmen yer alıyor. Alanya'da 2, Döşemealtı'nda 3, Elmalı'da 1, Kaş'ta 1, Kepez'de 2, Kumluca'da 1 olmak üzere cezaevlerinde ize toplam 10 sandık kuruldu.  
 
  22 seyyar sandık kullanılacak 
  Kepez'de 3, Gazipaşa, Muratpaşa ve Serik'te 2'şer, Akseki, Alanya, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 1'er olmak üzere toplam 22 seyyar sandık kullanılacak.  
  Antalyalılar, saat 08.00’de başlayan oy kullanma işlemleri için saatler öncesinden Muratpaşa Barbaros Ortaokuluna gelerek beklemeye başladı. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi sandık başında görevli olan memurlar ise son hazırlıklarını tamamladı.  
  Sabah 07.15 sıralarında oy kullanmaya gelen vatandaşlardan Mustafa Şahan, “Bazı işlerimiz olduğu için erken geldik” dedi. Oyunu kullanmak için bekleyen vatandaşlardan emekli öğretmen Hasan Işıldak da, “En güzel yapılan görev erken yapılan görevdir. O nedenle erken geldik. Tabanda tartışma yok, inşallah güzel şeyler olacak diye düşünüyoruz” diye konuştu. 
  İzmir’den oy kullanmak için gelen Gülçin Beyazıt, “Hayırlısını istiyoruz. İnsanlarımız için, yurdumuz için hayırlısını istiyorum" diye konuşurken, oyunu kullanan bir başka vatandaş ise, “06.30’da geldik, sıramızı bekledik. Heyecanlıyız. Hayırlı olsun” dedi. 
  1019-1020-1022-1023-1027 ve 1028 nolu sandıkların yer aldığı okulda saatler 08.00’ı gösterdiğinde oy kullanma işlemleri başladı. Gencinden yaşlısına Antalyalılar sandıklara akın ederken, sınıflar önünde uzun kuyruklar oluştu. Sandığa yakınlarıyla gelen yaşlı vatandaşlar, görevlilerin yardımıyla oylarını kullandı. 
  Saat 17.00’a kadar sürecek olan seçimlerde Antalya’da toplam 1 milyon 681 bin 336 seçmen oy kullanacak. 
 
  Deniz Baykal oyunu Ankara’da kullanacak  
  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili ve adayı Deniz Baykal da uzun yıllar sonra ilk defa Antalya dışında bir ilde Ankara'da oyunu kullanacak. 80 yaşındaki eski CHP Genel Başkanı Baykal, uzun yıllar sonra oyunu Antalya dışında bir ilde kullanacak. Baykal, evinin bulunduğu Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki Barbaros İlkokulunda eşi Olcay Baykal ile birlikte oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaparak, genellikle evine çekilerek seçim sonuçlarının açıklanmasını bekliyor ya da Antalya'dan Ankara'ya geçiyordu. Rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavisi devam eden Baykal’ın oyunu Ankara'daki evinde seyyar sandıkta kullanması bekleniyor. 
  1 Kasım 2015 seçimlerinde Antalya'dan 14 milletvekili TBMM'de yer alırken, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Antalya’da milletvekili sayısı 16'ya çıkartıldı.  
 
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İHA
                                         
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