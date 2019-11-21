Vatandaşa kurşun sıkma emrini veren albaya ceza yağdı

FETÖ'nün darbe girişiminde İstanbul'da sivillerin öldürülmesi emrini veren eski Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Albay Çıkrıkçı, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 805 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vatandaşa kurşun sıkma emrini veren albaya ceza yağdı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 21.11.2019 18:13
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da İstanbul'daki darbe girişiminde etkili olan, Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında 12 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi toplantısına katılan eski Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Albay Mürsel Çıkrıkçı da cezalandırılan isimler arasında yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, darbe girişiminden bir gün önce Kuleli Askeri Lisesi Okul Komutanlığı görevini bir diğer darbeci olan eski Albay Muammer Aygar'dan devraldı.

Darbe girişimi günü, Çengelköy'de bulunan Çıkrıkçı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki darbeci yarbay Turgay Ödemiş'ten telefonla emirler aldı.

Beraberindeki askerlerle Kuleli Askeri Lisesinin önündeki yola çıkan Çıkrıkçı, yoldan geçen araçların içindeki vatandaşlara TSK'nın yönetime el koyduğunu söyledi.

Ön nizamiyeye gelen çevik kuvvet polis aracındaki memurlara da Çıkrıkçı, "Arkadaşlar aynı safta savaşıyoruz, her gün sizden, bizden onar, yirmişer şehit düşüyor, buna son vereceğiz, Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu, sıkıyönetim ilan edildi." dedi.

Vatandaşı darbetti

Darbe girişimine karşı gelen vatandaşları kelepçeleyen Çıkrıkçı, bu vatandaşların kafasına dipçikle vurarak, onları tekmeledi.

Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezinin işgal girişiminde aktif rolü olan Çıkrıkçı, telsizden "Kardeşim biz size kurşunları niçin verdik? Sizi dinlemeyen halkı alnının çatından vurun" diyerek, Murat Akdemir, Mustafa Cambaz, Kader Sivri, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Burak Cantürk, Osman Yılmaz, Fatih Dalgıç'ın şehit edilmesi emrini verdi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan eski Kuleli Askeri Lisesi komutanı Çıkrıkçı, da 9 Mayıs 2018'deki duruşmada savunmasını yaptı.

Çıkrıkçı, darbe girişiminden haberi olmadığını, olay günü sadece agresif tavırlar sergileyen vatandaşların ellerini bağladığını iddia etti.

Kendi sesini inkar etti

Davanın bir müştekisinin telefonunu açarak konuşmalarını kayda aldığı Çıkrıkçı, bu konuşmadaki kendi sesinin montaj olduğunu ileri sürdü.

Darbeci Çıkrıkçı, her ne kadar darbe girişiminden haberi olmadığı savunmasını yapsa da, darbe gecesi kendisine ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında şunları söylediği tespit edildi:

"Şu an Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti yönetimine el koymuştur.", "Kapat, bütün herkes telefonlarını kapatsın, askerin sözünü dinlediğiniz sürece selamettesiniz. Selamet isteyenler askerin sözünü dinlesinler, şu an askerin sözü devlettir. Bunun dışındakilerin sözü emin olun çapulculardır. Onlarla beraber olmak isteyenler gerekli sıkıyönetim cezaları ile cezalandırılacaktır.", "Komutanım bölgeye mühimmat nakli yaptırabilir misin? (Yakın mesafeden silah sesleri geliyor) Helikopterler nerede helikopterler? Beylerbeyi yolu üzerine helikopterleri yönlendirin.", "Direnen kalabalık var doğrudan ateş edilsin. Şu an direnmeyen zaten dükkanların içerisine girmiş durumda. Biz onları yol üzerine aldık, şu an kontrol altında yaklaşık 50-60 yakın insan var, kadın, çocuklar da var içlerinde."

Dava kapsamında ifadesi alınan müşteki Kudret Pala da Çıkrıkçı'yla ilgili olarak, darbe girişimi günü Kuleli Caddesi'nde liseden çıkan ve bölgeyi kontrol altına almaya çalışan darbeci Mürsel Çıkrıkçı ile emir ve komutasındaki diğer sanıkların, civardaki açık olan iş yerlerine girerek ve seyir halindeki araçları durdurarak, vatandaşları derdest ettiklerini gördüklerini söyledi.

İçinde bulunan aracın durdurulduğunu ve ellerinin kelepçelendiğini söyleyen Pala, "İndirdikten sonra Mürsel Çıkrıkçı, bizleri tekme, tokat dövmeye başladı. Bize, 'siz vatan hainisiniz' dedi. Daha sonra bana, 'Sen AK Parti'li misin?' diye sordu. Ben de 'Evet' deyince bana daha çok vurmaya başladı ve bana 'Sizin yüzünüzden her gün 3-5 şehit veriyoruz.' dedi. Akabinde bizi el ve ayaklarımızdan plastik kelepçe ile bağladılar ve okul girişi önünde yüzüstü yere yatırdılar. Bu vaziyette yarım saat bekledik. Mürsel Çıkrıkçı, bizi sürekli tehdit ediyordu. 'Sizi doğduğunuza pişman edeceğim, olaylar bittikten sonra sizinle özel olarak ilgileneceğim' diyordu." şeklinde beyanda bulundu.

"Halkı vurun" emri verdi

Dizüstü oturmaya başladıklarını aktaran Pala,"Saat 24.00 sıralarında Mürsel Çıkrıkçı'ya telsizden bir asker, 'Komutanım biz halkı durduramıyoruz ne yapalım?' diye sordu. Çıkrıkçı ise askere telsizden 'Kardeşim biz size kurşunları niçin verdik? Sizi dinlemeyen halkı alnının çatından vurun' dedi." diye konuştu

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince, 10 Aralık 2018'de yapılan karar duruşmasında tutuklu sanık Mürsel Çıkrıkçı, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve olaylarda şehit olan Murat Akdemir, Mustafa Cambaz, Kader Sivri, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Burak Cantürk, Osman Yılmaz, Fatih Dalgıç'ı öldürme suçlarından toplam 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, ayrıca Çıkrıkçı'yı, 127 müştekiyi "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan da toplam bin 805 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muhabir: Melike Gallenkuş

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