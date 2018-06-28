Vali Şıldak, KÖYDES komisyonu toplantısına başkanlık etti

Burdur’da KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Haziran ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Hasan Şıldak, başkanlığında yapıldı.



Burdur’da KÖYDES kapsamında devam eden çalışmaların değerlendirildiği toplantıya, Vali Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kaymakamlar, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Olpak ve ilgili kurum müdürleri katıldı.





Sıcak Asfalt ve içme suyu çalışmaları başta olmak üzere KÖYDES programında yer alan projelerin son durumu ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Hasan Şıldak, devam eden çalışmalarla ilgili kaymakamlıklar ve il özel idaresinin ilgili birimleri arasında koordinasyon ve bilgi akışına dikkat edilmesini söyledi.





Yapılan çalışmaların ilçe bazında genel itibariyle değerlendirildiği toplantının son bölümünde kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapan Vali Şıldak, devam eden projelerle ilgili genel bir değerlendirmede bulundu.





Yüksek Planlama Kurulu kararları doğrultusunda köylerin alt yapılarının iyileştirilmesine yönelik planlanan proje ve çalışmaların zamanında ve herhangi bir aksaklığa mahal vermeden tamamlanması için köylere hizmet götürme birlikleri, il özel idaresi ve yatırımcı kuruluşların gerekli özeni göstermelerini isteyen Vali Hasan Şıldak, bu doğrultuda çalışılması yönünde kaymakamlar ve kurum yöneticilerine talimat verdi.