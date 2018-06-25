Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi kapsamında eşi Sevim Karaloğlu'yla birlikte oyunu kullandı.Vali Karaloğlu, saat 09.40 sıralarında oy kullanmak için eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte yürüyerek Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. 1104 numaralı sandıkta oyunu kullanan Vali Karaloğlu, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Antalya’da da saat 08.00’den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz şekilde oy verme işleminin başladığını kaydetti. Antalya’da 1 milyon 600 bin seçmenin 5 bin 12 sabit, 20 seyyar sandık olmak üzere toplamda 5 bin 32 sandıkta oy kullanacağını dile getiren Vali Karaloğlu, “Kampanya dönemi kentimizde seviyeli geçti. Tüm parti ve adaylara gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Sandıklar açıldıktan sonra memleketimiz için hayırlı olan sonuç çıkar. Biz hem kampanya döneminde, hem bugün hem de sonuçlar açıklandıktan sonra güvenlikle ilgili tüm tedbirleri aldık. Polis ve jandarma bölgesinde 8 bin 500 güvenlik gücü ile seçimin güvenliğini alıyoruz. Sandıklar açıldıktan sonra da bu tedbirlerimiz bir müddet daha devam edecek” dedi.Seçimlerin ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Karaloğlu, seçimin turizme olumsuz bir etkisi olmayacağını ve yabancı misafirlerin gelmeye devam ettiğini belirtti.İHA