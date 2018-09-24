Uzmanlardan 'tırnak batması' uyarısı

Uzmanlardan 'tırnak batması' uyarısı
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Isparta Düğün Salonları

  - Uzmanlardan 'tırnak batması' uyarısı 
  - Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan: 
  - "Tırnak batması ileri derecede olan hastalarda ise ayakkabı giymekte zorlanma, çorapların sık sık kirlenmesi, iltihap ve apse gibi sorunlar ortaya çıkıyor” 
  - “Batık olan tırnağa sıcak su uyguladıktan sonra, cımbız yardımı ile hafifçe batık tırnak kaldırılır ve tırnak ile etin arasına pamuk yerleştirilir” 
 
 Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, “En sık rastlanan ayak sorunlarından biri olan tırnak batması; parmakta kızarıklık, şişlik ve ağrı şikayetlerine sebep olabiliyor. Tırnak batması ileri derecede olan hastalarda ise ayakkabı giymekte zorlanma, çorapların sık sık kirlenmesi, iltihap ve apse gibi sorunlar ortaya çıkıyor” dedi.  
  Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Uzman Dr. Seda Erdoğan, tırnak batması ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Tırnak batmasının cildin yana ya da içeri doğru uzaması olduğunu kaydeden Dr. Erdoğan, “Genelde ayak başparmağında görülür, nadir de olsa el tırnaklarında ortaya çıkabilir. Yumuşak dokuyu tahrişine bağlı iltihaplı ya da iltihapsız olabilir. Tırnak yatağı ile tırnak arasında doğuştan uyumsuzluk olan kişilerde, uygunsuz ayakkabı seçimi ve yanlış tırnak kesimleri bu problemi daha da belirgin hale getirebilmektedir. Batık aynı tırnakta bazen tek bazen de çift taraflı olabilir” dedi.  
 
  “Pamuk yerleştirmek işe yarayabilir” 
  Tırnak batmasının genelde evde tedavi edilebildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Erdoğan, "Ancak ağrı şiddetliyse veya yayılırsa bir uzmana başvurulmalıdır. Evde, batık olan tırnağa sıcak su banyosunu uyguladıktan sonra, cımbız yardımı ile hafifçe batık tırnak kaldırılır ve tırnak ile etin arasına pamuk yerleştirilir. Bu yöntem ile tırnağın etin içerisine doğru değil dışa doğru uzaması sağlanır ve tırnak batması sorunu ortadan kalkar" diye konuştu. 
  Tırnak batmasını önlemenin kurallarını da açıklayan Dr. Erdoğan, "Tırnaklarınızı çok kısa kesmeyin. Tırnaklarınız köşelerini dik köşeler şeklinde bırakmamaya özen gösterin. Yarım ay şeklinde kesin. Dar ve sivri burun ve topuklu ayakkabılardan uzak durun. Evde yalın ayak gezin. Bir süre terlik, sandalet türü parmağınızı açıkta bırakan ayakkabılar kullanın. Ayaklarınızı kuru tutmaya özen gösterin. Yalnızca pamuklu çorap kullanın ve günlük değiştirin. Ayağınızda dolaşım sorunu varsa veya kendi tırnaklarınızı kesemiyorsanız, güvenilir bir yerde pedikür yaptırmayı tercih edin. İçe doğru büyüyen, birkaç hafta süren, iltihaplı tırnak batmanız varsa mutlaka bir uzmana görünün. Tırnak batması tedavisi için bir uzmana başvurulmalıdır. Doktor olmayan kişilerce bilinçsizce yapılan uygulamalar, tırnak probleminin tam olarak iyileşmemesine ve iltihaplanmalara yol açabilir, kalıcı tırnak bozuklukları ile de sonuçlanabilir. Tırnak batması tedavisinde en yaygın yanlış yaklaşım, tırnağın tamamen çekilmesidir. Bu tedavi bir ayak tırnağının yeniden oluşma süresi olan yaklaşık sekiz aylık süreçte geçici bir rahatlama oluşturur. Oysaki tırnak yeniden büyüdüğünde batmaya neden olan problem hala devam ettiği için kaçınılmaz olarak tırnak batması tekrarlar. Tırnak batmasının durumuna göre tedavi değişmektedir. Erken evrede konservatif tedaviler, ileri evrede ise cerrahi yöntemler tercih edilebilir" şeklinde konuştu. 
 
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İHA
                                         
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