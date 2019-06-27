Uzmanlar, yazın artan "güneş lekeleri"ne karşı uyardı

Uzmanlar, yazın artan "güneş lekeleri"ne karşı uyardı
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
Uzmanlar, yazın artan "güneş lekeleri"ne karşı uyardı
- Medicana Kadıköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İnci Mevlitoğlu:
- "Yaz dönemi, cilt lekelerinde artışa neden oluyor"
- "Güneş altına kalmak zorunluluğu varsa mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremleri tercih edilmeli, güneşin en etkili olduğu 10.00 - 16.00 saatleri arasında mümkünse direkt güneş ışığına maruz kalınmamalı"
- "Güneş lekeleri en tehlikeli deri kanserlerinden biri olan melanom gelişimi açısından sıkı takip edilmelidir"
- "Yoğun ve aşırı makyaj cilt salgı dengesini bozup gözenekleri tıkıyor, cilde hava aldıran, temizlenmesi kolay ve hafif ürünlerin tercih edilmesi gerek"

Medicana Kadıköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İnci Mevlitoğlu, "Yaz dönemi, cilt lekelerinde artışa neden oluyor. Güneş altına kalmak zorunluluğu varsa mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremleri tercih edilmeli, güneşin en etkili olduğu 10.00 - 16.00 saatleri arasında mümkünse direkt güneş ışığına maruz kalınmamalı." ifadelerini kullandı.
Medicana Kadıköy Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamayla, yazın oluşan güneş lekelerine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Kadıköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İnci Mevlitoğlu, özellikle yazın aşırı güneş ışığına bağlı olarak ciltte oluşan kahverengi lekelerin, kişinin genetik yapısı, hormonal durumu, kullanılan ilaçlar, geçirilen deri hastalıkları gibi nedenlerle yakın ilişkisi olduğunu aktardı.
Lekelerin sistemik bir hastalığın da parçası olabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Mevlitoğlu, şunları kaydetti:
"Lekelerin teşhis edilmesi çok önemli. Lekeler 1 milimetre çapından başlayarak birkaç santimetreye kadar değişik büyüklüklerde olabilir. Çocukluktan itibaren olan yaz aylarında kahverengiliklerde artış olanlar çil olarak adlandırılır. Sarışın, kızıl saçlı ve beyaz tenlilerde daha sık rastlanır.
Eğer lekeler daha ileri yaşlarda ve aşırı güneş ışığı maruziyeti sonrası ortaya çıktıysa güneş lekesi adı verilir. Güneş lekeleri en tehlikeli deri kanserlerinden biri olan melanom gelişimi açısından sıkı takip edilmelidir. Ayrıca gebelik ve güneş ışığı etkisi ile oluşan melazma ve cildin tahrişi veya geçirilen bir deri hastalığı sonrası oluşabilen lekeler mevcuttur."
 
- "Leke oluşumunda en büyük neden güneş ışığı"
 
Malezma gibi cilt lekelerini ortaya çıkaran faktörlerin başında güneş ışığının geldiğini belirten Mevlitoğlu, yaz döneminin cilt lekelerinde artışa neden olduğunu aktardı.
Mevlitoğlu, "Güneş altına kalmak zorunluluğu varsa mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremleri tercih edilmeli, güneşin en etkili olduğu 10.00 - 16.00 saatleri arasında mümkünse direkt güneş ışığına maruz kalınmamalı, ancak mecburi durumlar varsa süre kısa durulmalı, mutlaka koruyucu krem kullanılmalı." ifadelerini kullandı.
Çocukların ciltlerinin güneşe karşı çok daha hassas olduğunu bildiren Mevlitoğlu, küçük çocukların uzun süreli direkt güneşe maruz bırakılmaması, koruyucu giysiler şemsiye ve kremlerle mutlaka önlem alınması gerektiğini kaydetti.
 
- "Makyaja dikkat etmek gerek"
 
Ciltte leke oluşmaması ve/veya daha önce tedavi edilen cilt lekelerinin yenilememesi için özellikle yüz bölgesinin yaz ve bahar ayları ile karlı kış günlerinde güneş ışınlarının direkt etkisinden mutlaka korunması gerektiğini belirten Mevlitoğlu, şapka, güneş gözlüğü, şemsiye gibi ışınların direkt etkisini azaltacak koruyucu malzemelerin kullanılması, 30 faktör ve üzeri koruyuculuğu olan kremlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.
Mevlitoğlu, şunları kaydetti:
"Özellikle yaz döneminde yüz bölgesine ağda ya da sir ağda, ip, epilasyon ve kimyasal cilt soyma işlemleri yapılmamalıdır. Ayrıca vücut koruması için de açık renk giysiler giyilmelidir. Cilt lekelerinin tedavisi güç ve sabır isteyen bir hastalık. Melazma tedaviye zor yanıt verebilen ve de sık tekrarlayabilen bir hastalıktır.
Tıbbi tedavinin yanı sıra altta yatan nedenlerin araştırılıp tedavi edilmesi veya mümkün olduğunca bu faktörlerden uzak durulması gerekmektedir. Melazmada doktor- hasta iletişimi, sabır çok önemlidir. Uygulanan tedavilerle cilt daha hassas ve lekeye yatkın hale gelir. Tedavide bölgesel kullanılan renk açıcı ajanlar, kimyasal soyma tedavisi, kryoterapi, lazer uygulamaları mevcut yöntemlerden."
Dış koruyucuların yanı sıra beslenme düzeninin de oldukça önemli olduğunu aktaran Mevlitoğlu, içeriden de besleyen sistemin göz ardı edilememesi, meyve ve sebze tüketilmesi, bol bol su içilmesi tavsiyelerinde bulundu.
Mevlitoğlu, yaz döneminde yoğun ve cildi tamamen kapatan makyajdan da kaçınmak gerektiğini belirterek, "Yoğun ve aşırı makyaj cilt salgı dengesini bozup gözenekleri tıkıyor, cilde hava aldıran, temizlenmesi kolay ve hafif ürünlerin tercih edilmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL (AA) - 
 
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