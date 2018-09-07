- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 3 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda İskele Caddesi üzerinde Ayhan T. (56) isimli şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Dün saat 12.30 sıralarında belirlenen adreste ekipler, takibe aldıkları Ayhan T.’nin gazete kağıdına sarılı bir maddeyi İlhan T.’ye verdiğini görmesi üzerine 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İlhan T.’ye yapılan üst aramasında 9.1 gram esrar ile 3 adet uyuşturucu hap ele geçilirken, diğer şüphelinin üst aramasında ise suç unsuruna rastlanmadı. Gözaltına alındıktan sonra emniyette getirilen İlhan T., ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen Ayhan T., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.İHA