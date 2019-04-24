Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Beşbucak Mahallesi'nde M.E'nin evinde uyuşturucu ekimi yaptığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.M.E'nin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, ikamette ve bahçede yaptıkları aramada, 58 kök kenevir bitkisi, 5 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.M.E, gözaltına alındı.KAHRAMANMARAŞ (AA) -