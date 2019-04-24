Mersin'de uyuşturucu operasyonları



Mersin'in merkez Akdeniz ve Erdemli ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri tarafından Koyuncu Mahalllesi'nde yapılan denetimlerde bir kahvehanenin önünde bekleyen şüpheliler üzerinde arama yapıldı.

Şüphelilerden Ö.K'nin, arama öncesinde yere attığı belirlenen tüp içerisinde 12 uyuşturucu hap ele geçirilirken, zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan, ekipler Akdeniz Mahallesi'nde uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen A.A ve A.A.Y'ye ait eve de operasyon düzenlendi.

Aramalarda saksılara dikilmiş 10-15 santimetre boylarında 3 kök hint keneviri ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.A. ve A.A.Y gözaltına alındı.



MERSİN (AA) -

