İskenderun'da uyuşturucu operasyonları



İskenderun ilçesinde farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 31 kişi gözaltına alındı.

İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 23 Mart - 12 Nisan tarihleri arasında 13 farklı operasyon yapıldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 3 bin 693 gram esrar, 101 adet uyuşturucu hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı.



​

HATAY(AA) -

