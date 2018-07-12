Tayland’da yapılacak ‘Dünya Çocuk ve Gençler Muay Thai Şampiyonası’na katılacak olan 16 yaşındaki milli sporcu Ayşin Özkılıç, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal destek verdi.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her Çarşamba belediye fuayesinde bulunan Turunç Masa’da sürdürdüğü randevusuz görüşme saatlerine devam ediyor. Randevusuz görüşme saatinde 2 kez Türkiye ve 2015 yılında Avrupa şampiyonu olan ancak Tayland’da yapılacak ‘Dünya Çocuk ve Gençler Muay Thai Şampiyonası’na katılım ücretini yatırılamadığı için katılamama riski bulunan 16 yaşındaki milli sporcu Ayşin Özkılıç’a Başkan Uysal tarafından destek sağlandı. Muratpaşa Belediyespor tişörtü madalyalarıyla ziyarete gelen Özkılıç, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini de sözlerine ekledi. Başarılı sporcunun babası Ahmet Özkılıç da destekleri dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür etti.Belediye Başkanı Uysal ise, amatör spor kulüplerine ve amatör sporculara desteğin gerçek anlamda spora verilen destek olduğunu söyledi. Özkılıç’ın Dünya Şampiyonası’na katılmak için her türlü engeli aşmak için gösterdiği çabanın ayrıca değerli olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Genç sporculara destek verildiği anda neler başardıklarını biz Muratpaşa Belediyespor özelinde çok net gördük. Ayşin’in de cüzi miktarda bir para nedeniyle Dünya Şampiyonası’na katılmayacak olmasına gönlümüz razı gelmezdi” diye konuştu.İHA