- Uysal: “Kadın şiddete hayır”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Hayatın her alanında eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet mücadelemiz, özellikle kadın hakları alanında sonsuza kadar sürecek" dedi.Muratpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’nde kadın cinayetleri karşısında toplumsal hafızanın bir parçası olması amacıyla Bayındır Park’ta yer alan 6 metre yüksekliğindeki Al Yazma Anıtı’nda bir araya geldi. Üzerinde öldürülen 467 kadının isminin yer aldığı anıta mumların yakıldığı etkinliğe Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal ile birlikte katıldı. Katılımcılar, öldürülen 467 kadın için birer mum yakarken Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal da şiddete kurban giden isimsiz kadınlar için mum yaktı.Başkan Uysal, “Hayatının her alanında eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet mücadelemiz, özellikle kadın hakları alanında sonsuza kadar sürecek. Bu eksik kaldığı zaman her şey eksik demekti" dedi.İHA