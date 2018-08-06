Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Bulvarı üzerinde bulunan yaya üst geçitlerine asansör sistemi kuruyor. Toplam 7 üst geçide kurulan asansör sisteminden öncelikli olarak engelli, yaşlı ve bebekli aileler faydalanacak.Gazi Bulvarı üzerinde yer alan Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü önü, Öğretmenevi önü, Akbank önü, Div Yapı önü, Özlem Kereste önü, Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu önü ve Aksu mevkiinde olmak üzere 7 üst geçitte asansör sistemi kuruluyor. 7 farklı noktada karşılıklı 14 asansör planlayan Büyükşehir Belediyesi, merdiven çıkamayacak durumda olan vatandaşlara kolaylık sağlıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 7 noktadaki asansör çalışmalarının Eylül ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Üst geçitlerden öncelikli olarak bebekli aileler, engelli bireyler ve yaşlılar faydalanacak.İHA