Ünlü besteci Amir Ateş'e fahri hemşehrilik

Ünlü besteci Amir Ateş'e fahri hemşehrilik
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Ünlü besteci Amir Ateş'e fahri hemşehrilik  
 
- Kepez Belediye Meclisi, Antalya ve Kepez ile ilgili şarkı yazan ünlü bestekar Amir Ateş’e,‘Fahri hemşehrilik payesi ve beratı’ verdi.  
  Kepez Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısında 19 gündem maddesini müzakere etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında gerçekleşen toplantıda ilk olarak Türk musikisine unutulmaz eserler kazandıran bestekâr ve hafız Amir Ateş’e, ‘Fahri hemşehrilik payesi ve beratı’ verilmesi talebi görüşüldü.  
Kepez Belediyesi, Esentepe Mahallesi’ne kazandırdığı ve yapımı tamamladığı semt konağına, meclis onayı ile geçtiğimiz yıl Amir Ateş ismini vermişti. Temel atma törenine katılan ünlü bestekâr da Antalya ve Kepez’e Türk Sanat Musikisi’nde beste armağan edeceğini açıklamıştı.  
Kepez Belediye yönetimi de Antalya’nın tanıtımına, kültür ve sanatına katkılar sunacak şehir besteleri armağan etmesinden dolayı sanatçıya ‘Fahri hemşehrilik payesi ve beratı’ verilmesini kararlaştırdı. Meclis de, bu talebi oy birliği kabul etti.   
 
  Amir Ateş’e  fahri hemşehrilik payesi  
  Gündem maddesinin oylanmasının ardından bir konuşma yapan Başkan Hakan Tütüncü, şunları söyledi: “Esentepe Mahallesi’nde yapımını tamamladığımız Amir Ateş Semt Konağı’nın açılışını 12 Eylül Çarşamba günü yapacağız. Türk musikisinin en büyük üstatlarından biri olan Amir Ateş Hocamız da ismini semt konağına vermemizden dolayı Antalya ve Kepez ile ilgili besteler yaptı. Hocamız, açılışta bu eserlerini seslendirecek. Böylece şehrin tanıtımına katkı sağlayacak iki tane Türk Sanat Musikisi eserini Antalya’ya armağan etmiş olacak. Bu besteler, Antalya için önemli bir kazanımdır. Antalya ve Kepez için yazdığı besteleri taltif etmek ve 2 bine yakın bestesiyle Türk Sanat Müziği’ne, kültür dünyamıza önemli katkılar yapmış bir büyüğümüze meclis olarak bir kadirşinaslığımız göstermek için kendilerine onur payesi armağan edelim, istedik.  Açılış töreninde de Amir Ateş Hocamıza, Fahri hemşehrilik payesi ve beratını takdim edeceğiz.” 

İş kazasında hayatını kaybeden işçinin ismi parka verildi 
Gündem maddelerini görüşmeye devam eden Kepez Belediye Meclisi, Döşemealtı ilçesinde içme suyu hattı döşeme çalışmasında meydana gelen iş kazasında toprak altında kalarak hayatını kaybeden ASAT personeli İbrahim Özcan’ın ismini; evinin bulunduğu Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’ndeki bir parka verilmesi talebini de oy birliğiyle kabul etti.   

55 kişinin daha tapu sorunu çözüldü   
Meclis, Eylül ayı toplantısında da okul, park ve yol imar parsellerinde evi olan ilçe sakinlerinin tapu sorunlarını çözmeye devam etti. Hak sahipliği tespiti tamamlanan Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 54, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1 kişiye, gecekondu kanunu kapsamında en yakın yerden arsa tahsisi yapılması meclisten oy birliği ile geçti.  
Kepez Belediye Meclisi, daha öncede başta Fevzi Çakmak Mahallesi olmak üzere birçok mahallede, kamusal hizmet alanı parselinde evi olan yüzlerce kişiye arsa tahsisi yapmıştı. 
 
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İHA
                                         
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