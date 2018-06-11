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Ünlü Alman hiphop şarkıcısı, Alanya'da kasten öldürme iddiasıyla tutuklandı

Ünlü Alman hiphop şarkıcısı, Alanya'da kasten öldürme iddiasıyla tutuklandı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 11.06.2018 11:54
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Isparta Düğün Salonları

  - Ünlü Alman hiphop şarkıcısı, Alanya'da kasten öldürme iddiasıyla tutuklandı   
  - Lübnan uyruklu Alman asıllı hiphopçı Mohamed Hareke, Alman uyruklu Katharina Kugel’i cinsel ilişki sırasında öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı   
 
 Lübnan uyruklu Alman asıllı ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke, Antalya’nın Alanya ilçesinde tanıştığı Alman kadını denizde boğarak öldürme iddiasıyla tutuklandı. 
  Olay, dün saat 05.00 sıralarında Kleopatra Plajı’ndaki 16 numaralı büfenin sahilinde meydana geldi. Denizin yaklaşık 100 metre açığında hakaretsiz halde bir kadını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, kadını botla karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının öldüğü belirlendi. Kadının cesedi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay, yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalarda ölen kadının Alman uyruklu 35 yaşındaki Katharina Kugel olduğu ve bir otelde konakladığını belirmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Kugel'in Dilara Ateş isimli bir Türk kadın arkadaşı olduğu öğrenilmesi üzerine ifadesine başvuruldu. Ateş’in emniyette verdiği bilgide; Katharina ile diskoya eğlenmeye gittiklerini, orada diskoda tanıştığı biri ile gittiğini, kendisini ise geri otele bıraktıklarını söyledi. Bunun üzerine asayiş ekipleri, disko ve otele ait güvenlik yaptıkları incelemelerde Kugel’in yanında Lübnan uyruklu Alman asılı ünlü Mohamed Hareke’nin olduğu ve Alman plakalı bir otomobile buraya geldiğini tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, Hareke’nin Alanya’da kiralık bir evde olduğu belirleyerek baskın düzenledi. Baskında ülkesinde ünlü hiphop şarkıcısı olduğu öğrenilen Hareke gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 
 
  Şüpheli polis merkezinde güçlükle kontrol altına alındı 
  Gözaltına alınarak polis merkezine getirilen Hareke, burada polise mukavemette bulundu ardından pencerelere kafa attı, masa ve sandalyelere zarar verdi. Polis tarafından güçlükle kontrol altına alınan Harake, susma hakkını kullandığını ve ifade vermeyeceğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne getirilen Harake, savcılık tarafından ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mohamed Harake mahkemede verdiği ifadede şunları söyledi:  
  "Ölen Alman kadın Katharina Kuger ve onun Türk arkadaşı Dilara Ateş ile bir diskoda tanıştık. Burada biraz alkol aldım. Ayrıca uyuşturucu madde de kullanıyorum. Diskoda Katharina'nın sahnede muhteşem bir dans gösterisi yaptı. Orada kendisi ve Türk arkadaşı ile tanıştık. Katharina çok rahat davranıyordu ancak Dilara çekingendi. Onu otele bıraktık. Oradan benim evime geldik. Ancak Katharina ev yerine deniz kenarında birlikte olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine denize gittik. Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık. Su soğuk olduğu için ben denizden çıkacağımı söyledim ve çıktım. O ise denizde kaldı. Sahile çıkarak üzerimi giyindim ve gittim. Katharina o sırada yaşıyordu ve yüzüyordu. Ben giderken herhangi bir çığlık sesi ya da yardım sesi duymadım. Hatta kendisi iyi yüzmeyi bilen birisiydi. Bunlar 19 numaralı büfenin önünde oluyordu. Ben denizden çıktıktan sonra her zaman denize girdiğim 14 numaralı büfenin oraya gittim. Denizde biraz yüzdüm orada arkadaşlar vardı onlarla oturdum. Sonrasında evime gittim. Evde bir arkadaşım vardı. Tekrar onu alarak Katharina'ya bakmaya plaja gittik ancak onu göremedik."  
  İfade sırasında Harake'ye kendisinin denizden hızla çıkarak telaşlı halde bölgeden uzaklaştığını görenlerin olduğu söylendi. Hareke ise o kişiyi fark ettiğini belirterek, "Bu şahıs büyük bir ihtimalle biz sahile ilişki amacı ile gittiğimizde bizi sahilde izleyen şahıstır. Ben bu şahsı görünce yalnız kalmak istediğimizi belirtmek için kızarak el işareti ile uzaklaşmasını istemiştim" dedi. 
  Savunma sonrası Mohamed Harake mahkeme tarafından ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi İnfaz Kurumu'na gönderildi. 
                         
 
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İHA                      
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