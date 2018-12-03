- Antalya’nın Akseki ilçesinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekipler üniversite öğrencilerine yönelik ’Trafik Güvenliği Semineri’ düzenlendi.Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde Trafik Polisleri Yahya Akpınar ve Fatih Aktaş tarafından ilçedeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzendeki okullarda görev yapan öğretmenlere trafik eğitimi verdi.Eğitimde trafik kazalarının azaltılması, emniyet kemeri kullanım alışkanlığının kazandırılması, araba kullanırken telefonla konuşulmaması, aşırı hız ve trafikte yapılmaması gereken bazı davranışlar konuları anlatıldıSeminere Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Mustafa Bozkurt, Yüksekokul müdür yardımcısı Fatih Süleyman Biçer ve öğrenciler katıldı. Seminerde, öğretmenlerden trafik kazalarının azaltılması, emniyet kemeri kullanım alışkanlığının kazandırılması ve aşırı hız yapılmaması istendi.Seminerde ayrıca yaşanan trafik kazalarıyla ilgili çekilen kısa film de öğrencilere izletilirken, trafik güvenliği ve farkındalığı, genel trafik kurallarının yanı sıra hız limitleri, emniyet kemeri, araçta seyir halinde telefon kullanılmasının sakıncaları, alkollü araç kullanılmaması, yakın takip mesafeleri, güvenli sürüş ilkeleri, trafikte hoşgörü konuların bilgiler verilirken, özellikle Akseki’de iklim şartlarının trafik üzerindeki olumsuz etkileri ve buna istinaden kışın kar lastiklerinin takılması konusunda bilgilendirildi.Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Mustafa Bozkurt, Karayolları Trafik Kanununda değişen maddeleri başta olmak üzere bir çok konu hakkında öğretmenler ve öğrencilerimizi bilgilendirdiklerini, ileriki günlerde ise Belediye Kültür Salonunda vatandaşlara karşı aynı bilgilendirme eğitimleri vereceklerini söyledi.İHA