Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Etiler Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında “Her kuruşunuz mahallenize dönüyor. Bizim sırrımız; sevgi ve saygı” dedi.Muratpaşa Belediyesi Etiler Mahallesi’nde iftar sofrası kurdu. Teneffüs Park’ın çocuklar için hazırladığı oyunlarla başlayan iftarda Muratpaşa Belediyesi, mahalle sakinlerine mevsimlik çiçek de hediye etti. Belediye Başkanı Ümit Uysal’a iftar programında Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp ve Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan’la CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin eşlik etti.Başkan Uysal, vatandaşlarla birlikte sıraya girip iftar yemeğini alırken hep birlikte edilen dualar eşliğinde orucunu açtı. Ümit Uysal, “Asıl olan sizlersiniz. Siyasetçiler ya da yöneticilerin ‘ Şu hizmeti yaptık’ dediklerine bakmayın. Parasını siz veriyorsunuz. Sizin paranızı harcıyoruz. Dolayısıyla size hesap vermemiz açıkça anlatmamız lazım” dedi. Muratpaşa’da yapılan hizmetleri rakamlarla paylaşarak konuşmasını sürdüren Başkan Uysal, “Her kuruşunuz mahallenize dönüyor. Bizim sırrımız sevgi saygı. Biz, ‘Kim olursan gel’ diyen Mevlana’nın, ‘Sevelim sevilelim. Bu dünyaya kimseye kalmaz’ diyen Yunus Emre’nin, ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ diyen Hacı Bektaş Veli’nin izindeyiz. Bizler, ‘Yurtta barış dünyada barış’ diyen, ‘Sadece millet için çalışınız’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izindeyiz. Bu yolda, insanlık yolunda, Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak şekilde yürümekte kararlıyız.”İHA