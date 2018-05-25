', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

Ümit Uysal: “Her kuruşunuz mahallenize dönüyor”

Ümit Uysal: “Her kuruşunuz mahallenize dönüyor”
TÜRKİYE
G.Tarihi: 23.05.2018 12:16
0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Ümit Uysal: “Her kuruşunuz mahallenize dönüyor”   
 
 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Etiler Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında “Her kuruşunuz mahallenize dönüyor. Bizim sırrımız; sevgi ve saygı” dedi.   
  Muratpaşa Belediyesi Etiler Mahallesi’nde iftar sofrası kurdu. Teneffüs Park’ın çocuklar için hazırladığı oyunlarla başlayan iftarda Muratpaşa Belediyesi, mahalle sakinlerine mevsimlik çiçek de hediye etti. Belediye Başkanı Ümit Uysal’a iftar programında Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp ve Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan’la CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin eşlik etti. 
  Başkan Uysal, vatandaşlarla birlikte sıraya girip iftar yemeğini alırken hep birlikte edilen dualar eşliğinde orucunu açtı. Ümit Uysal, “Asıl olan sizlersiniz. Siyasetçiler ya da yöneticilerin ‘ Şu hizmeti yaptık’ dediklerine bakmayın. Parasını siz veriyorsunuz. Sizin paranızı harcıyoruz. Dolayısıyla size hesap vermemiz açıkça anlatmamız lazım” dedi. Muratpaşa’da yapılan hizmetleri rakamlarla paylaşarak konuşmasını sürdüren Başkan Uysal, “Her kuruşunuz mahallenize dönüyor. Bizim sırrımız sevgi saygı. Biz, ‘Kim olursan gel’ diyen Mevlana’nın, ‘Sevelim sevilelim. Bu dünyaya kimseye kalmaz’ diyen Yunus Emre’nin, ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ diyen Hacı Bektaş Veli’nin izindeyiz. Bizler, ‘Yurtta barış dünyada barış’ diyen, ‘Sadece millet için çalışınız’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izindeyiz. Bu yolda, insanlık yolunda, Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak şekilde yürümekte kararlıyız.” 

İHA                 
 
AW400281_01AW400281_02AW400281_03AW400281_04
   

          
Yazdır
ISPARTA HABERISPARTA MOBİLİYA MAĞAZALARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!
Isparta'da çöp depolama alanı çevresi ormana dönüştü
Isparta'da İtfaiyeden yılan operasyonu
Isparta Gelendost’ta şiddetli yağış etkili oldu
Isparta’da 'Huzur' uygulamasında bin 406 kişi sorgulandı
Müjde verildi! Maaşlar artacak
​BU İFTAR SOFRASI ISPARTA’MIZA HAYIR, UĞUR, BEREKET VE GÜZELLİKLER GETİRSİN
Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle daha!
Uzmanlar yorumladı! Dolar ne zaman düşer?
Erdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TL
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldi
Haydi Isparta kitabını al, Şarj aletini bırak sende gel!...
Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaş
TÜM ISPARTA HALKI DAVETLİDİR
AK Parti Isparta Milletvekili Adayları Tanıtıldı 2018
7 bakanlığın adı değişiyor!
ISPARTA'DA 29 MAYIS FETİH ŞÖLENİ 2018
Isparta için sağanak yağış uyarısı!
Isparta’da çukura düşen at kepçeyle kurtarıldı
​ISPARTA GÜLÜ'NÜN MUHTEŞEMLİĞİ TÜM DÜNYAYA YAYILMIŞTIR
IGİAD DAN MANİFESTO GİBİ DESTEK!
Isparta'da şehidin anıtına saygısızlık
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ISPARTA'YA GELİYOR!
GELENEKSEL ITB İFTAR PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR
Müjde verildi! Maaşlar toplu ödenecek
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta’daki gül hasadı festivalle taçlandırılacakIsparta’daki gül hasadı festivalle taçlandırılacak21 Mayıs 2018
Türkiye’nin ilk gül müzesi: Güze,Güneykent'te açıldı Türkiye’nin ilk gül müzesi: Güze,Güneykent'te açıldı19 Mayıs 2018
ISPARTA OBM'DE İLK KEZ BU YÖNTEM UYGULANDIISPARTA OBM'DE İLK KEZ BU YÖNTEM UYGULANDI19 Mayıs 2018
ISPARTA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU 2018ISPARTA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU 201820 Mayıs 2018
Emekli olamayana SGK'dan iade!Emekli olamayana SGK'dan iade!22 Mayıs 2018
Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!23 Mayıs 2018
Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi 23 Mayıs 2018
SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı 23 Mayıs 2018
Eşe-çocuğa da ikramiye var!Eşe-çocuğa da ikramiye var!21 Mayıs 2018
Resmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklarResmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklar22 Mayıs 2018
Vatandaşa müjde! 1886 TL’lik faiz 50 TL’ye iniyorVatandaşa müjde! 1886 TL’lik faiz 50 TL’ye iniyor21 Mayıs 2018
Esnafa büyük vergi müjdesiEsnafa büyük vergi müjdesi19 Mayıs 2018
ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISIISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISI21 Mayıs 2018
GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!23 Mayıs 2018
Isparta’da AK Parti - CHP - MHP ve İP’nin milletvekili aday listeleri açıklandıIsparta’da AK Parti - CHP - MHP ve İP’nin milletvekili aday listeleri açıklandı21 Mayıs 2018
Milyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyorMilyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyor23 Mayıs 2018
ISPARTA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDIISPARTA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDI21 Mayıs 2018
Erdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TLErdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TL25 Mayıs 2018
Hükümetten peş peşe dolar açıklamasıHükümetten peş peşe dolar açıklaması23 Mayıs 2018
Yoksul ailelere 'çoklu doğum' yardımı başlıyorYoksul ailelere 'çoklu doğum' yardımı başlıyor23 Mayıs 2018