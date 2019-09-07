Ümit Milliler İngiltere'ye yenildi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri dördüncü maçında konuk ettiği İngiltere'ye 3-2 yenildi.

Ümit Milliler İngiltere'ye yenildi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 07.09.2019 10:13
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Isparta Düğün Salonları

KOCAELİ - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği İngiltere'ye 3-2 yenildi.

Ümit Milli Takım, bu sonuçla 4 puanda kalırken, İngiltere gruptaki ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Milliler, grubundaki beşinci maçında Avusturya ile deplasmanda 11 Ekim'de karşılaşacak.

4. dakikada İngiltere karşılaşmanın ilk golünü attı. Sol kanattan gelişen atakta Foden'in pasında kale alanı içinde topla buluşan Nketiah, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

25. dakikada Ümit Milli Futbol Takımı beraberliği yakaladı. Ahmet Kutucu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik, meşin yuvarlağı rakip kalecinin sağından ağlara yolladı: 1-1.

51. dakikada ay-yıldızlı ekip, İngiltere karşısında öne geçti. Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı korner atışında ön direkte topla buluşan Mert Müldür, ayağının içiyle yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 2-1.

73. dakikada İngiltere beraberliği yakaladı. Foden'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nketiah'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

74. dakikada İngiltere, sol kanattan atağa çıktı. Panzo'nun ara pasında ceza sahası içinde topu ayağına alan Nelson'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İngiltere karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmayı TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar'dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İnceefe: Arkadaşların performanslarının üzerine çıktığını görüyorum

2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında İngiltere'ye 3-2 yenilen Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vedat İnceefe, güçlü rakiplerine karşı dişe diş bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İnceefe, rakip takımın erken bulduğu golle maça 1-0 geride başladıklarını kaydetti.

Golden sonra kısa bir süre sıkıntı yaşadıklarını ama ondan sonra oyunun hakimiyetini ellerine geçirdiklerini belirten İnceefe, "Arkadaşların performanslarının üzerine çıktığını görüyorum. Daha önce böyle üst düzey maçlar oynadık ama hücum anlamında İngiltere'yi bu kadar sıkıntıya sokacak pozisyon yaşamamıştık." diye konuştu.

İnceefe, oyun anlamında gerçekten iyi olduklarını ama ufak nüanslar nedeniyle kaybettiklerine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Arkadaşlara da içeride söyledim, hepsini tebrik ettim çünkü gerçekten mükemmele yakın bir oyun sergilediler. Hızlı, kombine ataklar gerçekten bizim istediğimiz gibiydi. Ufak detaylarda kaybediyoruz. Biz öndeyiz genç arkadaşımız Cemali, yediğimiz golde Ravil'in top sekiyor ama Cemali orada topu uzaklaştıracak, en kötü taca atacak fakat tebrik ettim. Cemali de kazanmamız gereken önemli yeteneklerden birisi. Oyun anlamında İngiltere'yle başa baş iyi bir mücadele seyrettirdik."

Taraftarların takıma olan desteğine de değinen İnceefe, "Hodri Meydan'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bu zamana kadar oynadığımız hiçbir maçta böyle bir seyirci desteği yoktu. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Boothroyd : Bu sonucu hak ettiğimizi düşünüyorum

İngiltere Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Aidy Boothroyd ise zor bir maç olacağını tahmin ettiklerini belirterek, genel olarak ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu söyledi.

Seyircinin gösterdiği performanstan da çok mutlu olduğunu dile getiren Boothroyd, "Maçın sonunda oyunun geneline bakarsanız bu sonucu hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyunun genelinde baskıdan zorlandık, geriye düşmemize rağmen elimizden geleni yaptık. Üç puanı almaktan çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Boothroyd, Türkiye'ye geldikleri ilk andan itibaren kendilerine gösterilen konukseverliğin muhteşem olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.

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