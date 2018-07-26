Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Ulupınar ziyaretçi akınına uğruyor.Kemer'in Ulupınar Mahallesinde akarsu üzerine kurulu işletmeler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hava sıcaklığının 40 dereceleri geçtiği Antalya'da tatilciler serinlemek için doğası ve akarsuyu bulunan Ulupınar'ı tercih ediyor. Doğası, lezzeti, eğlence parkı, balık havuzu, gölet ve hayvanat bahçesiyle tercih edildiklerini ifade eden Şelale Restaurant sahibi Doğan Akkelle, kavurucu sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilcilerin Ulupınar’ı tercih ettiğini söyledi. 2006 yılından bu yana tatilcilere hizmet verdiklerini kaydeden Akkelle, “Burada 250 yıl önce gelen dedelerimizin mirasını devam ettiriyoruz. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Yaz kış hizmet veriyoruz. Konuklarımızı evimizdeki gibi ağırlıyoruz. Bizim amacımız Ulupınar’ın kalkınması” dedi.İHA