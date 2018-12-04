Uganda’dan Batı Akdenizli iş insanlarına davet

- Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğini (BAİB) ziyaret eden Uganda Tarım Bakanlığı yetkilileri, Batı Akdenizli yatırımcıları ülkelerine davet ederek, Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.Uganda Tarım Bakanlığı yetkililerinden ve Ugandalı iş insanlarından oluşan heyet, BAİB'i ziyaret etti. BAİB’de Başkan Hakkı Bahar, Başkan Yardımcısı Hakkı Ergin Civan ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Duran ile bir araya gelen heyet, Batı Akdenizli yatırımcıları ülkelerine davet etti.İthalata dayalı bir ekonomiye sahip olduklarını ifade eden heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkelerine yaptığı ziyaret esnasında imzalanan anlaşma gereği Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti.Ülke ekonomilerinin ithalata dayalı olduğunu belirten heyet, yaş meyve sebze ürünleri, tohum, gübre ve makineye ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. BAİB Başkanı Hakkı Bahar, Ugandalı iş insanlarının talep ettikleri tüm ürünlerin Batı Akdeniz bölgesinde üretilip, ihraç edildiğini kaydederek, ihtiyaçları karşılamaya hazır olduklarını söyledi. Bunun için Batı Akdenizli iş insanlarından oluşan bir ticari heyet organizasyonu düzenlenebileceğini kaydeden Bahar, gerekli adımları atacaklarını vurguladı.İHA