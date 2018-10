- Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geleneksel muhtarlar yemeğinde Kepez’in mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istek ve dilekleri dinledi.Kepez’in mahalle muhtarları her ay gerçekleştirilen muhtarlar yemeğinde bir araya geldi. Kepez’in 66 mahalle muhtarı ile periyodik olarak düzenlenen muhtarlar buluşmasına Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Muhtarlar Dernek Başkanı Nazif Alp, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş ve muhtarlar katıldı.Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, burada gördüğü birlik ve beraberliğin örnek teşkil ettiğini ifade etti. Belediye ve muhtarlar arasındaki güçlü iletişimin Kepezlilerin yararına olduğunu dile getiren Kaymakam Özgödek, bu dayanışmanın devamını diledi. Her ay Kepezli muhtarlarla bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, muhtarlar ile örnek bir dayanışma, kaynaşma ve kardeşlik iklimi oluşturduklarını söyledi.Mahallelerde ki alt yapı çalışmalarına da değinen Başkan Tütüncü, belediye olarak alt yapı çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını ve hemşehrilerine gerekli olan hizmeti götürebilme çabasında olduklarını vurguladı. Gün ve saat gözetmeden ilçeye her türlü hizmeti götürebilmek için çalıştıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Her türlü sorunda, gece kaç olursa olsun beni arayabilirsiniz. Biz Kepeze hizmet için buradayız” dedi. Başkan Tütüncü, muhtarların istek ve dileklerini de dinleyerek, çözüme kavuşturulması konusunda bürokratlarına talimat verdi.İHA