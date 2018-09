- Kepez Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Drift Gösterisi’nde, direksiyon başına geçen Başkan Tütüncü, ilçede drift-slalom-off road ve motokros pistlerinin çok yakında açılacağını müjdeleyerek, “Kepez motor sporlarının başkenti olacak” dedi.Otomobil tutkunları hafta sonu Kepez’de buluştu. Kepez Belediyesi’nin destekleriyle, ‘Drift Gösterisi’ düzenledi. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi yanındaki trafiğe kapalı boş alanda düzenlenen ‘Drift Gösterisi’nde heyecanlı anlar yaşandı. Otomobil tutkunlarının heyecanına ortak olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok yakında hizmete girecek drift-slalom-motokros ve off road pistleriyle ilçesinin motor sporlarının başkenti olacağını söyledi. Antalya’nın en fazla genç nüfusunun olduğu Kepez’de hız tutkunlarının tatmin olacağı alanları bir bir inşa ettiklerini belirten Tütüncü, buna karşılık, artık vatandaşları rahatsız edecek şekilde sokaklarda otomobil performansı yapılmamasını istedi. Başkan Tütüncü, söz verdiği motor sporları pistlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.Uzun zamandır hayalini kurdukları drag pistinin 11 Kasım’da açılacağını müjdeleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yanına da drift- slalom pisti yapıldığını duyurdu. Üzerinde mülkiyet problemi olmayan, 1 km uzunluğunda yer bulunamaması nedeniyle çok özel girişimler gerektiren pistlerin Kirişçiler Mahallesi’ndeki yapımında nihayete gelindiğini belirten Tütüncü, artık bu alanlara ilgisi olanların Konya’ya gitmek zorunda kalmayacağını söyledi.Bir yandan da sessiz sedasız Çamlıbel Mahallesi’nde çam ormanlarında Türkiye’nin en büyük off road pistlerinden birini tamamlamak üzere olduklarını belirten Tütüncü, 27 km’lik bu pistte motokros da yapılabileceğini söyledi. Bu pistin hemen yanına da 2,5 km büyüklüğünde performans pistini önümüzdeki ay açacaklarını belirten Tütüncü, ailecek güzel vakit geçirebilecek bir yeni bir alan oluşturduklarını söyledi.Motor sporları konusunda Antalyalılara farklı ortamlar oluşturduklarını ve oluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Tütüncü, böylesi güzel etkinliler ve pistler armağan ederken, gençleri sokaklardan pistlere davet ettiklerini söyledi. Sokaklarda hemşerilerimizi rahatsız edici davranışlar içinde olunmaması gerektiğini belirten Tütüncü, “Bu tutkumuzu tatmin edeceğimiz ortamlar oluşturduk. Sloganımız, ‘Motor sporlarının yeni merkezi Kepez’. Hayırlı olsun” diye konuştu. Yaklaşık 100 aracın katıldığı drift yarışlarına eski rallicilerden Serdar Honamlı da katılarak, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Yarışmacıların performanslarını izleyen Başkan Tütüncü de, bir katılımcının aracıyla gösteri yaparak, izleyicilerden tam not aldı.İHA