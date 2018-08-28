) - Kepez Belediyesi’nin farklı kültürleri bir araya getiren 4. Uluslararası Folklor Festivali başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen folklor ekiplerini, festival’in ilk gününde belediyenin meclis salonunda ağırladı.Kepez Belediyesi, Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği 4. Uluslararası Folklor Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Folklor Festivali’nin ilk gününde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, festivale katılan ekipleri belediye meclis salonunda kabul etti.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’in, Türkiye’nin çok farklı yerlerinden hemşehrilerimizin barış ve dostluk içinde yaşadığı çok özel bir yer olduğunu söyledi. Türkiye’nin en güzel şehri Antalya’da gerçekleşen Uluslararası bu festivalin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirten Başkan Tütüncü, “Türkiye’nin ve dünyanın farklı renklerini Antalya’da buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Festivale, yurt dışından 16, yurt içinden 14 ekip olmak üzere toplam 30 ekip ve 900 konuk katıldı. Antalya’nın çok güzel bir folklor festivali olması için çok önemli bir adım atılmış oldu. 4 gün boyuncu Kepez’in ve Antalya’nın farklı noktalarını farklı renklerle buluşturacağız. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Folklor Festivali, Kepez’e ve Antalya’ya çok yakışan bir festival oldu. Amacımız gelecek yıllarda bu festivali daha da geliştirmek. Festival, bu yıl geçmiş yıla göre iki kat büyüdü. Önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek olan festivalle, büyük bir heyecan yaşayacağız. Sizleri belediyemizde ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duydum. 4 gün sürecek festivalde, valimizi ve büyükşehir belediye başkanımızı da ziyaret edeceksiniz. Bu kenti yönetenlerle bir araya geleceksiniz. Bu festivale emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmaları yabancı konuklar için çevirmen tarafından tercüme edildi. Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından festivale emeği geçenlere ve katılımcılara plaket ve hediyeler verdi. Farklı yöre ve kültürlerin, geleneksel oyunlarının sergileneceği 4. Uluslararası Folklor Festivali, 4 gün devam edecek. Bu yıl festivale, Romanya, Hırvatistan, Rusya, Azerbaycan, Adige Cumhuriyeti, Portekiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Gürcistan, Moldovya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Özbekistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’nin dört bir köşesinden profesyonel folklor ekipleri katıldı. Ekipler, festival süresince Kepez’in farklı noktalarında gösteriler gerçekleştirecekler. Kepez Belediyesi’nin dolu dolu bir etkinlik takvimi hazırladığı 4. Uluslararası Folklor Festivali, 31 Ağustos Cuma günü sona erecek.İHA