TürkTraktör en çok tercih edilen şirketler arasında

TürkTraktör en çok tercih edilen şirketler arasında
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Isparta Düğün Salonları
TürkTraktör en çok tercih edilen şirketler arasında
- TürkTraktör, Case ve New Holland markalı iş makinelerini başta inşaat, maden, altyapı, hafriyat, üretim ve tarım olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelere sunuyor

TürkTraktör, iş makineleriyle, sektörde yaşanan daralmaya rağmen, yılın ilk 5 ayında hem gerçekleştirdiği toplu satışlar hem de pazara sunduğu yeni ürünlerle iddiasını göstermeye devam etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, Case ve New Holland markalı iş makinelerini başta inşaat, maden, altyapı, hafriyat, üretim ve tarım olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelere sunuyor. 

2019 yılında gerek ürünleri gerekse müşteri odaklı hizmetleriyle, iş makinesi kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen markalar arasında yer alan TürkTraktör, pazara girdiği 2013 yılından bu yana kazıcı-yükleyiciler, nokta dönüşlü mini yükleyiciler, mini ekskavatörler, teleskopik yükleyiciler, lastik tekerlekli yükleyiciler ve paletli ekskavatörlerden oluşan 6 farklı ürün grubu ile hizmet veriyor.

TürkTraktör iş makineleri, işletmeler tarafından zorlu saha koşullarında gösterdiği üstün performans, verimlilik artışı, satış sonrasında sağlanan servis hizmetleri, hızlı yedek parça temini ve yeni makine alımı yapmak isteyenler için kurguladığı cazip kampanyalarıyla tercih ediliyor.

Son 4 senede Türkiye'nin en büyük inşaat ve maden firmalarının önde gelen çözüm ortaklarından biri haline gelmeyi başaran şirket, büyük filo satışlarına imza atıyor ve pazardaki daralmaya rağmen satış ve satış sonrası hizmet kalitesiyle sektördeki konumunu güçlendiriyor.

TürkTraktör aynı zamanda iş makineleri alanında Türkiye'de 67 noktadaki yetkili servisleriyle de yaygın bir ağa sahip. Müşterilerine yakın olma politikası gereği yetkili servis ve yedek parça bayi ağının yayılımına yönelik yatırımlarını planlandığı şekilde yürüten şirket, satış sonrası ağını genişletmeye devam ediyor.

Donanımlı servislerinde sunduğu satış sonrası hizmetlerine ek olarak, TürkTraktör çağrı merkeziyle de müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine kapsamlı bir şekilde cevap verirken; ürünlerine duyduğu güvenin bir göstergesi olarak sektörde bir fark daha yaratarak kullanıcılarına 1 yıl sınırsız saat garanti sunuyor.

TürkTraktör, satış ekibinin müşteri taleplerine yönelik en doğru bilgileri hızlı, şeffaf ve güvenilir şekilde sunabilmek için "Omuz Omuza" uygulamasını devreye aldı.

Bu uygulama ile ekipler müşterilerinin yanındayken ihtiyaç duyulan ürüne dair tüm sunumları yaparak ürüne ait teknik özellikler, görseller ve videoları da makine yanına gitmeden tablet üzerinden gösteriyorlar. Mevcut kullanıcıların da yorum yaptığı bu platform sayesinde şirket, basılı broşür ihtiyacını azaltarak çevresel fayda ve müşteri iletişimi için alternatif bir kanal sağlamış oluyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç Ertekin, şu değerlendirmede bulundu: 


"TürkTraktör 65 yıldır Türkiye'de tarımsal mekanizasyon ve tarım makineleri alanında akla gelen ilk markalardan biri. 2013 yılındaysa iş makinelerini operasyonumuza katarak iş alanlarımızda yeni bir sayfa daha açtık. O günden bu yana, gerek ürün gamımızı gerekse de satış sonrası hizmetlerimizi geliştirmek adına aralıksız çalışıyoruz. Üstün teknolojiyle donatılmış zengin ürün çeşitliliğimiz, makinelerimizin sağladığı yüksek performans ve düşük işletim maliyetleriyle kullanıcıların verimliliği ve karlılığını arttırmalarına yardımcı oluyoruz. Bu çalışmaların sonucunda, hem pazardaki etkinliğimizi güçlendirmeyi hem de tercih edilen firma olmayı başardık. Özellikle toplu satışlarda kazandığımız ivmenin, müşterilerimizin ürünlerimize ve satış sonrası servis ve bakım hizmetlerimize duyduğu güvenin en iyi kanıtı olduğunu düşünüyoruz."

İSTANBUL (AA) -  
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