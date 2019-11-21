ANKARA - Türkiye'nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasındaki 6 kadına tahakkuk ettirilen vergi toplamda 76 milyon 558 bin 744 lira oldu.

AA muhabirinin, 2018 yılında en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinden yaptığı derlemeye göre, 100 kişilik listede ismi açıklanan 6 kadın vergi rekortmeni yer aldı.

Kadın rekortmenler listesinde öne çıkan isim, Koç ailesinden Suna Kıraç oldu. Kıraç, menkul kıymetler aracılılık faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 32 milyon 197 bin 788 liralık vergiyle altıncı sıradaki yerini korudu.

Sabancı Holding ortaklarından Çiğdem Sabancı Bilen de menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetlerinden tahakkuk ettirilen 11 milyon 262 bin 559 liralık vergiyle listenin 39. sırasında yer aldı. Bilen, geçen yıl listenin 50. sırasında yer alıyordu.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer de listenin 42. sırasında 10 milyon 301 bin 935 lira tahakkuk ettirilen vergisiyle dikkati çekti. Menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetleri alanında listeye giren Dinçer, geçen yıl 33. sırada yer bulmuştu.

Geçen yıl listenin 35. sırasında yer alan Necip Akar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nebahat Türkan Özsezen de 8 milyon 921 bin 535 lira vergiyle 54. sırada yer aldı.

Gelir vergisi rekortmenleri listesinde öne çıkan bir diğer kadın mükellef ise Fatoş Kılıç Bıçakcıoğlu oldu. Avukatlık yapan Bıçakçıoğlu, hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 6 milyon 940 bin 527 liralık vergiyle listede 77. sıradan giriş yaptı.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Kamışlı da kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi faaliyet türünde tahakkuk etirilen 6 milyon 934 bin 398 liralık vergiyle 78. sıradan listede yer buldu. Kamışlı, geçen yıl ise listenin 75. sırasındaydı.

Geçen yıl açıklanan 2017 yılına ilişkin rekortmen listesinde ismini gizlemeyen 10 kadın mükellef yer almıştı. Listede bilgilerinin açıklanmasını istemeyen mükellef sayısı 57 olurken, kadın mükellef sayısının da bu durum dolayısıyla azaldığı belirtiliyor.

Vergi rekortmenleri listesine giren kadın mükellefler şöyle:

SIRA NO

ADI SOYADI

FAALİYET TÜRÜ

TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL)

İLİ

6

SUNA KIRAÇ

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ

32.197.788,51

İSTANBUL

39

ÇİĞDEM SABANCI BİLEN

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

11.262.559,13

İSTANBUL

42

SUZAN SABANCI DİNÇER

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

10.301.935,61

İSTANBUL

54

NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

8.921.535,01

İSTANBUL

77

FATOŞ KILIÇ BIÇAKCIOĞLU

HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ

6.940.527,00

İSTANBUL

78

EMİNE KAMIŞLI

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

6.934.398,43

İSTANBUL